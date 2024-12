Gran Hermano 2024: el ultimátum de 'Big' a Keila Sosa por sus críticas a la producción

La participante recibió un duro aviso durante la gala de eliminación por sus comentarios hacia el reality.

Hoy 01:26

Este domingo, en Gran Hermano 2024 (Telefe), se vivió un momento de gran tensión al inicio de la gala de eliminación. Keila Sosa, una de las participantes, fue advertida de manera contundente por el propio 'Big'.

"En las últimas horas, advertí algunos comentarios que cuestionan este juego y de ninguna manera lo voy a tolerar. Nadie está obligado a pertenecer en mi casa, más aún si consideran o creen que desde este lado se procede de manera desleal o fraudulenta", expresó el ojo que todo lo ve.

Gran Hermano 2024: Keila Sosa denuncia a Santiago del Moro y la transmisión es interrumpida

El lunes pasado, durante el debate de Gran Hermano 2024, Keila protagonizó un tenso cruce con Santiago del Moro que derivó en la interrupción de la transmisión.

Todo ocurrió mientras el conductor explicaba el funcionamiento del nuevo segmento del kiosco. Keila, interrumpiéndolo, pidió enviar un saludo a su mamá por su cumpleaños.

Del Moro le respondió de manera firme, recordándole que "tienen las cámaras prendidas las 24 horas del día" y que no debían usar el vivo para eso.

Más tarde, cuando los participantes ya estaban en sus habitaciones, uno de sus compañeros comentó a Keila: "Para mí le tenés que pedir a tu amigo Santi". A lo que otra jugadora acotó: "Qué le va a pedir, si la sacó del or... cuando quiso saludar a la mamá".

En respuesta, Keila declaró: "Ey, me re enojé... y vine acá. No sé si mañana no me cancela, porque dije un montón de cosas en la pieza porque estaba enojada".

Tras estas palabras, uno de los canales oficiales que transmite el reality las 24 horas cortó la transmisión y pasó a una pausa, dejando a los seguidores sin acceso a lo que sucedía en ese momento.