Detienen a funcionario judicial acusado de pedirle $100 mil a la familia de un preso

Se trata de un defensor oficial de La Banda. Fue denunciado por la madre de un detenido por robo, quien lo acusa de pedirle la suma para agilizar la excarcelación de su hijo.

Un integrante del Ministerio Público de la Defensa de La Banda quedó detenido, acusado de cohecho. Concretamente se le imputa haber exigido el pago de $100.000 a los familiares de un joven apresado en una causa por robo simple para agilizar la causa.

Se trata del abogado Fernando Lencinas, quien fue denunciado el pasado viernes por la madre del joven apresado Alejandra Bellido (45) ante el Ministerio Público Fiscal a cargo del Dr. Hugo Herrera. La denunciante manifestó que su hijo —Agustín Díaz— fue detenido el día 8 de diciembre en una investigación por robo simple a cargo de la Dra. María Teresa Montes y que desde entonces fue alojado en la Comisaría 14.

La mujer ante el representante del Ministerio Público Fiscal contó que como no tenían abogado particular se le asignó a su hijo un defensor de oficio, el Dr. Fernando Lencinas. Alejandra sostuvo que días después su hijo fue indagado y que tras este acto ella y su pareja se presentaron en la Defensoría para hablar con el ahora imputado, y ponerse al tanto de la causa.

Según la denuncia de Alejandra cuando estaban con Lencinas, esté les dijo que no se preocuparan. "Nos explicó la situación de mi hijo, que como era la primera vez, seguramente iba a estar 15 días detenido". Luego la mujer continuó: "Lo que sí nos dijo que como venían las fiestas, para agilizar los trámites, me pedía cien mil pesos para presentar en la OGA (Oficina de Gestión y Audiencias) para que (el trámite) sea más rápido"

Siempre en función de la denuncia, Alejandra expresó que mientras estaba con el defensor oficial éste le "mostró, como ejemplo, una pila de expedientes y me señaló que de pagar yo los cien mil pesos, el expediente de Agustín pasaría de estar abajo a estar entre los primeros, así Agustín recupere más rápido la libertad".

Remarcó que el letrado le decía que "la plata era para OGA, y que lo que me decía era para darme una mano. Que no dijera nada, que no hablara con nadie. Y que si hablaba, me decía que no importaba, porque le iban a creer a él".

Alejandra denunció que Lencinas le dio su número personal "para que nos comuniquemos directamente. Sí, nos aclaró que por Whatsapp solo pongamos "Dr. ¿alguna novedad?" y que de ahí el nos llamaría, pero que no escribamos ni digamos nada más sobre ese tema, o sea, de la plata".

La madre de Agustín contó que si bien tuvo dudas, esperó el llamado del defensor, el cual se produjo el día 13 de diciembre "a las 13.57 recibimos de ese número que nos dio un llamado por Whatsapp del Dr. Lencinas. Nos pregunto si habíamos conseguido el dinero".

Alejandra que padece un problema de salud decidió en ese momento que fuera su pareja quien hablara con el defensor. "Mi pareja le explicó que como ya habíamos pedido un adelanto en su trabajo por el tema de mi salud, nos resultaba complicado reunir los $100.000".

Según sostuvo la mujer, el acusado la llamó en reiteradas oportunidades para preguntarles si habían conseguido el dinero. "Le contestábamos que no habíamos conseguido. Realmente yo quería conseguir la plata. Se trataba de la libertad de mi hijo, y si hubiese tenido el dinero se lo daba en ese mismo momento".

Alejandra dijo que desesperada por no reunir el dinero, decidió asesorarse con otros abogados. Allí fue cuando una letrada le dijo que "el defensor no debía pedirme dinero". La mujer continuó expresando en su denuncia: El domingo 15 Lencinas "nos llama de nuevo y nos avisa que el lunes 16 lo iban a trasladar a Agustín desde la comisaria hasta la Defensoría para hablar con él y que nosotros debíamos estar presentes".

Tal como lo solicitó el abogado, ella y su pareja arribaron al centro judicial bandeño a las 8.30 de la mañana. "Como Agustín no había llegado, nos hizo pasar antes para hablar sobre el tema de la plata", sostuvo la mujer en su denuncia. "Él nos hizo ingresar a una oficina donde estaba él solo. Nos vuelve a preguntar sobre la plata y le explicamos lo mismo, que no la teníamos, que íbamos a ver si podíamos conseguir. Nos dijo que no hablemos nada de eso delante de mi hijo. Yo, a esa conversación la grabé en un video que ahora acompaño", remarcó la denunciante.

"Cuando ingresó Agustín, ahí Lencinas le empezó a decir a él, que iba a pedir la excarcelación, pero que cuando el saliera en libertad debía hacer un tratamiento contra su adicción. Después nos fuimos", remarcó.

Alejandra contó que el martes 17 recibió "un llamado de Lencinas, y como seguíamos con nuestras dudas decidí grabar la llamada, también tengo ese audio. Ahí le avisé que no había conseguido la plata. Me dijo que si podía conseguir 50 para el día siguiente y 50 para la semana que viene, porque él pudo hacer así con otro detenido y pudo lograr que se acelere el trámite. Y me preguntaba si el viernes iba a conseguir y le dije que ya no, que ya no podía conseguir y no le quería dar vueltas. Me dijo que no había problema y ahí se cortó la llamada".

Alejandra, ante las dudas y por recomendación de una abogada, el 19 de diciembre se presentó en el Ministerio Público de la Defensa y allí habló con el Dr. Enrique Billaud, defensor general, quien enterado de la situación le recomendó que inmediatamente hiciera la denuncia.

Así lo hizo y formalizó la denuncia ante el representante del Ministerio Público Fiscal. Tras los dichos de la mujer y las evidencias que presentó en contra del letrado, el Dr. Herrera solicitó a la jueza de Control y Garantías —Dra. Roxana Menini— una orden de allanamiento y detención del mencionado funcionario judicial de La Banda.

La medida se llevó a cabo en horas de la tarde del viernes 20 de diciembre, cuando el abogado acusado se presentó en el Centro Judicial, donde hasta ese día a la mañana había cumplido sus funciones. Quedó a disposición de la Justicia y fue trasladado a la Comisaría 15.

