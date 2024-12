“A River no va”: la contundente frase de Gustavo Costas sobre Juanfer Quintero

El entrenador de Racing se refirió al mediocampista colombiano, en medio de los rumores de su salida.

Hoy 20:04

Gustavo Costas, entrenador de Racing, fue contundente al descartar cualquier posibilidad de que Juan Fernando Quintero regrese a River Plate en el próximo mercado de pases. En declaraciones radiales, el técnico dejó clara su postura: "A River no va", reafirmando su deseo de contar con el mediocampista colombiano para la temporada 2025.

Quintero, cuyo contrato con Racing tiene vigencia hasta diciembre de 2025, es considerado una pieza fundamental en el esquema del equipo. Desde Avellaneda, la dirigencia también respalda la continuidad del jugador y analiza la posibilidad de extender aún más su vínculo.

Por su parte, en Núñez, Marcelo Gallardo no oculta su admiración por Quintero, a quien considera un futbolista único. Sin embargo, el técnico evitó confirmar negociaciones, dejando la puerta abierta a un futuro acercamiento. "Lo quiero y me emociona verlo jugar", expresó Gallardo, aunque desde el club no se han realizado avances concretos para repatriar al colombiano.

Además de los intereses deportivos, la situación personal de Quintero juega un papel clave en su futuro. El jugador ha viajado a Colombia en varias ocasiones por temas familiares, lo que generó rumores sobre un posible regreso al fútbol de su país natal. Sin embargo, hasta el momento, Quintero no ha tomado una decisión definitiva.

Con el inicio de la pretemporada a la vuelta de la esquina, Racing confía en retener a Quintero como una de las figuras del plantel. Mientras tanto, los hinchas esperan con expectativa el desenlace de esta historia que tiene como protagonistas a dos grandes del fútbol argentino.