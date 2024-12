El mensaje navideño de Graciela Alfano: "Estuvieron cuando no tenía fuerza para levantarme”

La diva se expresó en las redes sociales y agradeció a sus seguidores los gestos de apoyo que recibió en este último tiempo.

Hoy 11:19

En las últimas horas, Graciela Alfano compartió en sus redes sociales un conmovedor mensaje por la Navidad y emocionó a todos sus seguidores.

A través de sus historias de Instagram, la rubia expresó: “Y hoy mi mensaje de Navidad es para todos ustedes que estuvieron ahí firmes con su amor, con su amabilidad, con sus palabras de afecto".

"Estuvieron ahí para apoyarme, con su fuerza, cuando yo no tenía fuerza para levantarme”, siguió.

Además, reveló: “Estuvieron parados a mi lado cuando yo no tenía fuerza para pararme sola. Me quisieron cuando yo no sabía cómo quererme a mí misma".

"Gracias por creer en mí, gracias por su lealtad de siempre. Los quiero y los bendigo. Con todo mi corazón, Feliz Navidad”, concluyó Alfano en el video.