Denunciarán a los agentes de tránsito que les hicieron los controles a los diplomáticos rusos

La diputada nacional de La Libertad Avanza anunció en sus redes sociales que irá a la Justicia para que “se investigue la conducta” de los funcionarios porteños. Busca “deslindar las responsabilidades del área”.

Hoy 19:52

La diputada nacional de La Libertad Avanza Marcela Pagano denunciará a los agentes de tránsito que les hicieron los controles a los diplomáticos rusos. Así lo anunció en sus redes sociales, donde expresó que irá a la Justicia para que “se investigue la conducta” de los funcionarios porteños.

Según explicó en su cuenta de X (ex Twitter), busca “deslindar las responsabilidades del área”. El hecho ocurrió en un control de alcoholemia realizado en el barrio porteño de Recoleta. A lo largo de la mañana, los diplomáticos rusos Sergei Baldin y Cardmath Salomatin fueron demorados a bordo de sus vehículos con chapa diplomática, pero se negaron a realizarse el test.

Al respecto, la Embajada de Rusia consideró “una grave violación de derecho internacional” el control de alcoholemia a sus diplomáticos en Recoleta. “Consideramos lo ocurrido como una grave violación del derecho internacional, sobre todo sobre sus disposiciones sobre inmunidades diplomáticas”, dijo un funcionario que se identificó como el primer secretario de la embajada rusa en Buenos Aires, de nombre Alexander.

Según indicó el funcionario ruso, la convención de Viena sobre relaciones diplomáticas establece que “ningún vehículo diplomático puede ser objeto de ningún registro o embargo”.

No obstante, la misma Convención sostiene en el artículo 41 que las personas que gocen de privilegios e inmunidades deben “respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor; no inmiscuirse en los asuntos internos del Estado receptor; tratar los asuntos oficiales de la misión con el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado receptor y no utilizar los locales de la misión de manera incompatible con sus funciones”.

En este sentido, la Dirección de Tránsito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires difundió un comunicado para justificar el procedimiento que se hizo en Recoleta a los funcionarios rusos. “La Ley establece que no hay ningún diplomático que está exento de cumplir con los controles vehiculares. Así lo afirma el artículo 41 en su primer párrafo de la convención de Viena establece el acatamiento de las leyes del país donde habite un diplomático”, aseguró el organismo porteño.

Y sentenció: “Al negarse a realizar el control de alcoholemia, la Policía de la Ciudad tuvo que intervenir y trasladarlo a la Embajada para realizarlo”.