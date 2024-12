El kirchnerismo perdió un diputado: el santafesino Mirabella anunció su salida y armará un monobloque

Aseguró que seguirá siendo opositor a Javier Milei, pero buscará que se legislen los temas que le interesan a la provincia de Santa Fe. Las disputas locales, las diferencias con la conducción de la bancada y con Cristina Kirchner.

Hoy 16:16

El diputado santafesino Roberto Mirabella anunció su decisión de abandonar el bloque de Unión por la Patria (UxP) en la Cámara de Diputados, para conformar un nuevo espacio parlamentario denominado ”Defendamos Santa Fe”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El propio legislador lo comunicó a través de sus redes sociales y formalizó su decisión ante el presidente del bloque oficialista, Germán Martínez, mediante una carta en la que también notificó la creación de su nuevo bloque.

Con esta deserción, el bloque de Unión por la Patria en la Cámara Baja pierde un escaño, por lo que queda con 98 integrantes, lo que podría tener implicancias en la dinámica legislativa y en las negociaciones políticas dentro del Congreso. La creación de “Defendamos Santa Fe” también pone de manifiesto las tensiones internas en el peronismo y la creciente fragmentación política.

En un mensaje publicado en la red social X, Mirabella explicó que su decisión responde a profundas diferencias por las prioridades y los enfoques del bloque oficialista. “Hace unas horas envié al presidente del Bloque de Diputados de UxP, Germán Martínez, mi renuncia al bloque y la notificación de la creación de un nuevo bloque parlamentario en la Cámara de Diputados de la Nación”, escribió el legislador.

De acuerdo con lo expresado por Mirabella, su decisión se fundamenta en la necesidad de priorizar los intereses de Santa Fe por encima de las directrices nacionales del Partido Justicialista (PJ).

En su comunicado, el diputado señaló que las diferencias con el bloque han llegado a un punto crítico, especialmente en lo que respecta a la agenda política que -según su visión- está centrada en el conurbano bonaerense y en liderazgos que considera anclados en el pasado. “Las diferencias en las prioridades y visiones con mi actual bloque han llegado a un punto donde siento que, si continúo dentro del mismo, no cumpliría con el mandato que me otorgaron los santafesinos, que es la defensa de Santa Fe”, afirmó.

El legislador también expresó su rechazo a lo que denominó “obediencia partidaria” y subrayó que su oposición a Javier Milei, líder de La Libertad Avanza, está basada en las necesidades del territorio que representa y no en las estrategias del PJ a nivel nacional. “Mi obediencia es con Santa Fe y esto me obliga a crear un nuevo espacio donde las prioridades de los santafesinos sean tratadas como esenciales y no como secundarias”, sostuvo.

La relación entre Mirabella y el actual presidente del bloque oficialista, Germán Martínez, ambos oriundos de la misma provincia, ha sido cordial en términos personales, pero marcada por tensiones políticas. Mirabella nunca estuvo completamente de acuerdo con que Martínez, identificado como un “soldado” de Agustín Rossi, liderara el bloque. En tanto, Rossi, exministro de Defensa y figura clave del kirchnerismo en Santa Fe, representa una de las principales corrientes internas del peronismo en la provincia, en contraposición al sector liderado por el exgobernador Omar Perotti, con quien Mirabella mantiene una mayor afinidad.

En su comunicado, el diputado dejó en claro que su nuevo bloque será autónomo y estará enfocado exclusivamente en las necesidades de Santa Fe. “He decidido crear un bloque parlamentario santafesino y justicialista, opositor a Milei. Un bloque autónomo, sin dirigismos ni jefes que impongan agendas. Sólo rindiendo cuentas a y por Santa Fe”, expresó.

Además destacó que las soluciones para su provincia no se encuentran en las políticas centralizadas en la Plaza de Mayo, sino en las localidades donde los santafesinos trabajan y estudian para sacar adelante a sus familias.

El nombre del nuevo bloque, “Defendamos Santa Fe”, coincide con el título de un libro que Mirabella publicó en el marco de su intento por convertirse en gobernador de la provincia. Este movimiento político refuerza su intención de posicionarse como un referente independiente dentro del peronismo santafesino, alejándose de las disputas internas que han caracterizado al partido en los últimos años.