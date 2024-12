La China Suárez confesó cuál es el deseo que pide en cada Navidad: “Desde que tengo uso de razón”

Luego de festejar con sus hijas, la actriz abrió la puerta a su intimidad con un recuerdo de su infancia.

Hoy 18:03

La China Suárez se encuentra envuelta en una serie de rumores de romance con Mauro Icardi luego de su separación definitiva de Wanda Nara; sin embargo, tomó la decisión de hacer oídos sordos a todo lo que se dice de ella. En este panorama, y con los sentimientos de las Fiestas a flor de piel, aprovechó el momento para realizar una profunda confesión que la conecta con distintos momentos de su vida.

Eugenia pasó una Navidad íntima, rodeada de sus tres hijos, sus familiares y sus amigos más cercanos. El último posteo que hizo en su feed de Instagram está compuesto por nueve fotos que representan lo más importante en su vida y muestran uno de los roles claves de su día a día.

En la primera foto se la puede ver acostada en el jardín de su casa, con Amancio, el hijo que tuvo con Benjamín Vicuña, arrodillado cerca de su cabeza y una de sus mascotas oliendo su buzo. La segunda es un tierno abrazo entre Rufina, fruto de su relación con Nicolás Cabré, con su hermano menor en la mesa de Navidad.

En la tercera, la actriz de Casi Ángeles mostró que Rufina y Magnolia eligieron usar el mismo conjunto para pasar las fiestas: un vestido de color blanco con un moño negro en el pecho. La quinta fotografía es de Amancio mirando al horizonte.

La sexta foto es de Rufi, apodo que usan sus padres, detrás de una cortina, dejando a la vista tan solo la mitad de su rostro. La séptima es la muy similar a la primera, pero desde un ángulo diferente y la última fotografía es de madre e hijo abrazados en la cama elástica que tiene en el jardín.

En el pie de foto de esta publicación escribió: “Desde que tengo uso de razón le pido a Papá Noel, a Dios, al universo ser madre. Pedí hijos y perros en cada carta todos los 24″. Y luego destacó que estaba más que satisfecha con las devoluciones: “Pedí y sigo pidiendo salud y amor… mucho amor. Diosito, te escribo para decirte que te pasaste. Gracias“.

Previamente, la actriz había destacado este festejo como “mi Navidad más feliz en 32 años. No faltaba ni sobraba nadie. Jamás me cansaré de agradecer a Dios por todos los momentos que me hace vivir”. Con estas palabras, dejó entrever la plenitud de un instante compartido, reflejo de armonía familiar y gratitud. Su hermano junto a su esposa y su hija, su mejor amigo y estilista, su madre fueron algunos de los invitados.

A pesar de tratarse de una celebración íntima Suárez no decepcionó con el look que eligió para esa noche sino que más bien generó una discusión en la sección de los comentarios. Fiel a su estilo, y fiel a las transparencias, la China no tuvo reparos en lucir un vestido de encaje, manga larga, con una remera incorporada que cubre hasta la zona del ombligo y que luego es total y completamente de encaje, dejando ver la ropa interior a juego de la actriz de Casi Ángeles.

Cómo le pasó a muchos en la noche del 24 tuvo que recurrir a un abrigo para no pasar frío, eligió un buzo rayado de varios colores y luego cambió radicalmente de estilo y un jean se convirtió en el protagonista de la noche, marcando una etapa de comodidad y confort en la noche de Navidad.