Rufina Cabré hizo pública su postura ante la nueva historia de amor a la que apostó su mamá

Hoy 08:10

La China Suárez y Mauro Icardi estarían viviendo un romance lejos de las cámaras y los paparazzi, aunque en las redes ya aparecieron pruebas suficientes que confirman el gran tiempo que pasan juntos. Luego de una Nochebuena muy emotiva en la casa de campo de la actriz, Rufina Cabré tomó una decisión que dejó en shock a todos.

La adolescente hizo pública su postura ante la nueva historia de amor a la que apostó su mamá y le transmitió alivio, ya que el jugador le cae de diez. Así quedó demostrado en las últimas horas, cuando comenzó a seguirlo en Instagram.

Hasta el momento, el rosarino no le devolvió el gesto, pero también estaría muy a gusto y cómodo con ella y sus otros dos hermanos: Magnolia y Amancio. La noticia no le habría caído nada bien a Wanda Nara, ya que sus dos hijas pasan mucho tiempo en la casa de la ex Casi Ángeles.