“Vamos a empezar a cortar las cabezas de ellos”: la amenaza del titular de ATE al Gobierno nacional

Hoy 11:14

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, apuntó duramente contra el gobierno de Javier Milei a raíz de los despidos en el sector público. En ese marco, el líder del gremio más grande del sector publicó una foto hecha con Inteligencia Artificial (IA) y emitió una amenaza hacia la administración libertaria. “Vamos a empezar a cortar las cabezas de ellos”, sentenció.

Con el objetivo en la mira del Ejecutivo de llegar a los 75.000 despidos del Estado que anunció el Presidente en junio, Aguiar se expresó en contra del vencimiento de más de 50.000 contratos el próximo 31 de diciembre.

“En el 2025 le vamos a robar la motosierra al Gobierno y les vamos a cortar la cabeza a ellos. No vamos a tolerar nuevos despidos en el Estado. El Gobierno tiene que garantizar la continuidad laboral de los 57.513 contratos que vencen el 31 de diciembre y debe terminar con la ‘reprecarización’ laboral en el Estado firmando los nuevos vínculos por el plazo mínimo de un año”, indicó Aguiar a través de su cuenta de X.

Luego, sumó una crítica al examen de idoneidad a los empleados estatales e hizo un pedido: “Además, aunque seguimos demandando la anulación del Sistema de Evaluación Pública, hay que incorporar en la planta permanente a ese universo de trabajadores que ya se presentó a rendir y que en el 96% de los casos aprobaron en primera instancia los exámenes”.

“Más allá de su relato exitista y fantasioso, el Gobierno pierde fuerza. En el 2025 les vamos a robar la motosierra y vamos a empezar a cortar las cabezas de ellos. Tenemos que salvar la democracia y la institucionalidad poniéndole límites claros a Milei. El próximo año la estabilidad tiene que volver a ser un derecho en el empleo público. Tenemos que lograr que recuperen el poder adquisitivo los salarios y jubilaciones e impedir que se siga desguazando el Estado y rematando el patrimonio estatal”, cerró el gremialista, quien publicó una foto hecha con IA con representantes de ATE con motosierras, intentando cortarle la cabeza a un león, animal con el que suele representarse el mandatario.

Asimismo, a la incertidumbre por los contratados, se suma las 10.000 intimaciones a jubilarse que ordenó Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, hace unos meses. El 70% de los intimados son personal de planta permanente, según aseguraron fuentes oficiales al diario La Nación.

Las declaraciones de Aguiar surgen a 24 horas de que el Gobierno anunciara que echó a más de 100 empleados de un organismo al que apuntó por considerarlo como una herramienta de persecución de periodistas, la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual (Dpsca). Sobre esto, el gremialista aseguró que la decisión “aniquila el derecho a la comunicación democrática”.

“Rechazamos este centenar de cesantías ilegales que le pone fin a la comunicación democrática en el país y allana el camino para los propios ensobrados que el Gobierno quiere tener. Se quiere evitar que los medios y periodistas oficialistas sean denunciados. Quieren impedir todo tipo de reclamo de parte de las audiencias. Se trata de un verdadero ataque a la democracia. Sin lugar a dudas esta es una decisión que está orientada a fortalecer el relato fantasioso de un Gobierno que pretende hacernos creer que es el mejor de la historia, pero con sus políticas en tan solo 12 meses deterioró de manera grave las condiciones de vida de toda la gente”, indicó.

En esa misma línea, este viernes más temprano, Aguiar dialogó con Radio Splendid 990 e insistió en que este es un “gobierno autoritario”. “Todo vaciamiento es ideológico porque Milei va a pasar y cuando haya pasado va a haber un tejido social resquebrajado. Pasó un año y ya está muy claro quiénes ganan y pierden con estas políticas de Casa Rosada, solo basta con analizar los balances de las empresas que cotizan en bolsa, multiplicaron por cinco sus ganancias mientras que jubilaciones y salarios se derrumbaron”, sostuvo.

“Este gobierno monta un relato fantasioso. No es verdad que existan mejoras, solo hay un rebote estadístico porque se comparan con el año anterior, no mejoraron ninguna estadística en relación a los dos gobiernos anteriores, salarios, jubilaciones, pobreza, actividad, eso es mejorar la macroeconomía”, sumó ante la afirmación de la administración mileísta de que el nivel de actividad se recupera.

Además, agregó: “Yo no quiero que le vaya bien a Milei, hay que ponerle límites claros, hay que salvar las instituciones. Este Gobierno no es democrático, los niveles de autoritarismo y de violencia no son compatibles con la democracia. Hay una democracia absolutamente restringida. Estamos en la puerta de un cambio de régimen a uno autoritario”.

Al ser consultado sobre esta última declaración, Aguiar sentenció: “Quiero que le vaya muy mal; que el vaya muy mal al Gobierno es la única posibilidad que tenemos para que nos empiece a ir bien a nosotros; si a este Gobierno le va bien, a los únicos a los que por supuesto les va a ir bien son a las cuatro o cinco empresas mayores que cotizan en la Bolsa”.