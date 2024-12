Caso Fabiola Yañez: el juez Ercolini citó a Alberto Fernández a indagatoria para el 4 de febrero

El juez Julián Ercolini fue ratificado por la Cámara, que resolvió que la causa debe permanecer en Comodoro Py. El expresidente deberá presentarse a las 11 en los tribunales de Retiro.

Hoy 12:40

El juez federal Julián Ercolini citó a declaración indagatoria al expresidente Alberto Fernández para el próximo 4 de febrero a las 11 en la causa por violencia de género hacia la ex primera dama Fabiola Yañez.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Ercolni tomó esta decisión luego de que ayer la Cámara Federal porteña lo confirmara al frente del caso y rechazara el pase de la investigación al fuero contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, como pretendía la defensa del exmandatario. Fernández había pedido apartar al juez Ercolini por considerarlo “parcial”.

La causa por violencia de género se inició cuando el juez Ercolini encontró en los chats del teléfono de María Cantero, secretaria de Alberto Fernández, conversaciones con Yañez en las que la ex primera dama le hablaba de cómo el ex presidente le pegaba y le enviaba fotos de moretones en un brazo y la cara. Esos chats se encontraron porque el celular de Cantero fue peritado en la causa de los Seguros, donde el ex presidente está acusado de corrupción y ya fue indagado. Con esa información, el magistrado citó a Yañez a una audiencia para preguntarle si quería hacer una denuncia penal porque la violencia de género es de instancia privada. Primero dijo que no, pero cuando el caso se hizo público presentó la denuncia.

El fiscal federal Ramiro González pidió la indagatoria del ex jefe de Estado por los delitos de lesiones leves doblemente agravadas, una lesión grave por el debilitamiento permanente de la salud y por coacciones hacia Yañez para que no presentara la denuncia en su contra. Los tres delitos, en caso de una condena, tienen una pena máxima de 18 años de prisión.

El juez citó a indagatoria al ex presidente en dos oportunidades, para el 11 y para el 19 de diciembre. Pero su defensa, a cargo de la abogada Silvina Carreira, recusó al juez Ercolini, lo que llevó a que se suspendan las audiencias. “Objetivamente, esta defensa abriga el temor que V.S. se haya formado un criterio y de alguna manera haya prejuzgado acerca de la situación del ex presidente de la Nación, lo cual incidirá al momento en el que, eventualmente, deba analizar el fondo del asunto y dicte el fallo al resolver su situación procesal”, había planteado la defensa.

El ex presidente le hizo al juez varios cuestionamientos. Uno fue que Ercolini “ha direccionado la investigación para retener la causa” y que tuvo “afán” para que Yañez haga la denuncia. También que cuando mandó el sorteo para que interviniera un nuevo juez le tocó a él mismo. La defensa resaltó que el caso fue sorteado en los tribunales de Comodoro Py y que, para mantener “una supuesta imparcialidad”, el expediente recayó en Ercolini “por las maravillas del azar”. También planteó que el caso debía pasar de los tribunales de Comodoro Py a la justicia de la ciudad de Buenos Aires.

Ambos planteos fueron rechazados por Ercolini cuya decisión fue ratificada ayer por el juez de la Cámara Federal Eduardo Farah. Sobre la recusación, el magistrado sostuvo que el planteo de la defensa fue hecho en base a “la actuación que le cupo en los antecedentes que llevaron a la formación de la causa, en el tipo de medidas adoptadas en la sustanciación de ésta y en el criterio supuestamente formado al convocar al imputado a indagatoria”.

“Considero que ninguno de estos motivos lleva al apartamiento del magistrado. Para empezar, el planteo es -en gran parte de sus argumentos- tardío, teniendo en cuenta la fecha de iniciación del legajo y que los extremos que se traen a colación se concretaron incluso previamente a ello”, señaló Farah.

Sobre si el caso quedaba en Comodoro Py o no, el juez aseguró que “las diferentes circunstancias que expusieron la fiscalía y el juez (la primera al pedir y el segundo al ordenar la indagatoria del imputado), dejan en evidencia una serie de factores con incidencia en la competencia por la materia y el territorio, que deben valorarse al definir la cuestión. Creo, como lo hice en una previa intervención (ver fallo del 2 de septiembre), que en este contexto es inviable rechazar la intervención del magistrado federal que previno en el tema y que dirige la instrucción en la actualidad”.

“Cabe mantener la intervención del juez federal que previno, ha estado el frente de la causa desde su inicio y convocó al imputado a declarar en indagatoria, acto procesal luego del cual no es posible descartar que deban realizarse medidas probatorias que tengan vinculación con la residencia presidencial o con personal destinado a su servicio, todo lo cual también hace aconsejable mantener la competencia”, señaló.

Con esos rechazos quedó allanado el camino para la nueva fecha de indagatoria para Fernández que será el 4 de febrero.