Condenaron a Ezequiel Guazzora a 10 años y 6 meses de prisión por abuso sexual agravado

El periodista Ezequiel Guazzora fue condenado a 10 años y seis meses de prisión por el delito de abuso sexual agravado, lesiones leves y resistencia a la autoridad. El veredicto se dictó este viernes en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 24.

El juicio había comenzado el 11 de septiembre de este año, pero Guazzora estuvo detenido desde octubre de 2023, cuando finalmente fue capturado tras estar 67 días prófugo.

La Justicia lo buscaba por abusar de una adolescente de 15 años hasta que en la madrugada del 21 de octubre, el youtuber y militante K fue detenido por detectives de la Superintendencia de Investigaciones Federales del Departamento Trata de Personas de la Policía Federal Argentina en una casa de la calle Carlos Tejedor al 1300 de la localidad de Merlo.

El juicio contra el periodista se basó sobre la acusación de “abuso sexual agravado por haberse cometido con acceso carnal” y la “promoción o facilitación de la corrupción de menores de 18 años”.

La madre de la víctima, cuya identidad se preservó para resguardar a la adolescente, también fue condenada a 10 años de cárcel por ser cómplice necesaria.

La denuncia que llevó a la orden de detención contra Ezequiel Guazzora

Viviana Caminos, presidenta de la Red Alto al Tráfico y la Trata (RATT), reveló el año pasado en diálogo con TN cómo consiguió las pruebas con las que hizo la denuncia por corrupción de menores en contra del periodista y militante Ezequiel Guazzora.

La titular de la organización detalló que parte de su trabajo es recibir denuncias relacionadas con trata y abuso. En junio de 2023, recibieron un llamado. “La persona nos relata que la hija era amiga de una jovencita que fue internada en un neuropsiquiátrico de la zona sur de Buenos Aires y que (la mujer) estaba muy preocupada porque la hija le cuenta que su amiga le dijo que estaba siendo explotada sexualmente por su madre”, detalló Caminos.

El abuso sexual, según detalló la víctima en Cámara Gesell, fue en el departamento de Guazzora, en Neuquén al 1000, de Caballito. Tras sufrir esta vejación, fue internada en una clínica psiquiátrica de Lomas de Zamora.

La víctima, para respaldar su historia, tenía capturas del celular de la mamá, aseguró la titular de RATT. “Como prueba para que le crea que esto era cierto, en un descuido de la madre, hizo unas capturas de pantalla del teléfono, en las cuales hay conversaciones con una persona que nosotros, en su momento, no identificamos”, admitió Caminos. Sin embargo, sí dijo que lo que había en esos chats era “aberrante” y que “daba asco”.

En los chats que la madre de la víctima mantuvo con Guazzora, hay comentarios como: “Me la hubieras dejado a los ocho años”, y en otro segmento, el acusado asegura: “La voy a violar para vos”. También se evidencia una transferencia con un CBU y un ofrecimiento de hasta $100.000, según confirmó la presidenta de la RATT.

Para Caminos, la relación entre el acusado y su cómplice daba “a pensar que hay una relación de larga data” por el tipo de conversaciones. En efecto, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 54, a cargo de la causa, señaló que Guazzora posiblemente conoció a la madre de la víctima en una reunión política, porque era empleada del Ministerio de Producción y Trabajo.

Con esas capturas de chats, la RATT elaboró el informe que remitió a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). Esta causa comenzó en 2022, y el Juzgado de Instrucción número 54 dispuso una orden de detención contra Guazzora en agosto de 2023. La medida fue ordenada por el juez subrogante Santiago Carlos Bignone el 13 de agosto y la Justicia esperaba que el acusado fuese a votar en las PASO para detenerlo, pero no se presentó.

Este viernes, se confirmó la hipótesis de las autoridades: le habían avisado a Guazzora que sería detenido. “Creo que hubo animosidad por parte de la fiscalía. En la instrucción hubo animosidad. Si el 3 de agosto me golpeaban la puerta yo estaba. Me entero por un colega que me llama para avisarme que estaba yendo a mi detención. Si vas a meter preso a alguien, vas al domicilio. No a una escuela en la que va a votar y llamás a los medios”, dijo el periodista en el Tribunal, según citó el diario Clarín.