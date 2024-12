Marley, a días de convertirse en padre por segunda vez: viajó a EE.UU. para recibir a Milenka

El conductor viajó a Tulsa, Oklahoma, para presenciar el nacimiento de su hija, fruto de un proceso de subrogación de vientre. La pequeña tiene fecha estimada para los primeros días de enero.

A finales del mes de julio, Marley anunció que se iba a ser padre por segunda vez y luego de casi nueve meses de espera, la llegada de Milenka, nombre de origen ruso que eligió apenas se enteró de que era niña, se encuentra a días de suceder. A causa de esto el conductor partió rumbo a Estados Unidos, al estado de Oklahoma, donde la mujer que subrogó el vientre vive.

El 26 de diciembre por la noche el conductor de Survivor: Expedición Robinson (Telefe) se presentó con el tiempo justo en Ezeiza para tomar su vuelo rumbo a la ciudad de Tulsa. Fiel a su estilo despistado, tuvo algunos inconvenientes antes de partir y habló con Intrusos (América TV) al llegar al aeropuerto: “Llegué un poquito tarde, me olvide la mochila con el pasaporte y todo, lo fui a saludar a Mirko y con la emoción de que me iba me olvide la mochila”.

La pequeña tiene fecha para nacer en los primeros días de enero, pero al tratarse de parto natural las cosas pueden cambiar de un día para el otro, por lo que decidió viajar con tiempo para estar preparado ante cualquier eventualidad. “Está calculado que nace la primera semana de enero y dos semanas, como mínimo tardan en hacer el certificado de nacimiento y ahí me tengo que ir manejando de Tulsa a Dallas con la beba en el huevito para hacer el pasaporte”, detalló acerca del tiempo que estará alejado de Mirko.

A la pregunta de si estaba nervioso por la llegada de la pequeña Milenka contestó: “Obviamente que estoy nervioso, es la primera vez que es un parto natural, la otra vez fue una cesárea programada. No sé ni cuantas horas lleva un parto natural, me dijeron que podía ser 12 o 15 horas”. El día anterior la mujer se sometió a la última ecografía y Alejandro la mostró ante las cámaras del programa con una sonrisa en los labios.

“Lloré mucho con este embarazo, lo que me pasó es que como se perdió la otra vez un embarazo tuvo más significado”, confesó en la puerta de la terminal internacional. Meses atrás, el conductor reveló que el pequeño de siete años estaba celoso por la llegada de su hermanita y en su conversación con Intrusos aclaró que estos sentimientos no cambiaron: “La siente como una competencia, no la quiere ver, no la quiere conocer. Él se bajó del viaje, estaba el pasaje sacado y todo“.

En sus historias de Instagram subió un video desde el asiento del avión y agradeció todos los saludos que recibió en este especial momento. “El tiempo de esperar para ir a buscar a mi nena, así que mucha emoción. Pensar que hace siete años estaba en una posición y saque la foto cuando estaba yendo a buscar a mi hijo. Mucha emoción, mucha, mucha alegría, mucha incertidumbre“, comenzó diciendo Wiebe en la historia, que tiene de fondo el sonido de la turbina del avión.

Y agregó: “Agradezco a toda la cantidad de gente. Para Susana, que me mandó un mensaje y estamos hablando muchísima, a la gente acá en el aeropuerto“. Las personas que lo vieron caminando por los pasillos de Ministro Pistarini si no que los otros viajeros también le demostraron su apoyo: ”La gente del avión sabe que estoy yendo a buscar a Milenka, así que es una cosa impresionante. Bueno, muchas gracias a todos por los buenos deseos. Voy para allá“.

Marley se encuentra desbordado por la emoción, no ve la hora de tener a su hija en sus brazos y convertirse finalmente en el padre de dos hijos.