Podrían concederle la prisión domiciliaria al policía jubilado que mató a su vecino durante una discusión en Navidad

Por la Ley 24.660, al ser mayor de 70 años, el imputado podría recibir el beneficio de la tobillera electrónica, algo que enciende las alarmas entre los vecinos y, en paralelo, anticipa cruces entre las partes intervinientes en el caso.

El futuro del policía retirado, y cómo se reflejará en su día a día, es la gran pregunta que rodea por estas horas al crimen del colectivero en Lomas del Mirador. Los videos son contundentes y para los investigadores se trata de un hecho esclarecido. Las incógnitas residen en la posibilidad concreta de que la Justicia le conceda la prisión domiciliaria a Rafael Moreno (74), acusado de matar a Sergio Díaz (40) durante una discusión por el volumen de la música en la mañana de Navidad.

La situación del policía está ahora en manos del Juzgado de Garantías N°2 de La Matanza, a cargo del juez Agustín Pablo Gossn. Una fuente clave de la investigación adelantó a TN los próximos movimientos de la causa. “La fiscalía pidió la detención, con lo cual hay que ver el avance del expediente, pero si fuese en este momento seguramente nos opondremos a una domiciliaria. Dentro de un tiempo habría que ver cómo es la situación”, remarcó.

Moreno se encuentra detenido en una dependencia policial a la espera de una definición sobre su horizonte procesal. Por el momento es asistido por un defensor oficial que lo impulsó a dar su versión de los hechos ante el fiscal de Homicidios de La Matanza, Matías Folino.

El policía retirado enfrenta cargos por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, un delito que contempla penas de entre 8 y 25 años de prisión. En su caso aplica además el agravante contemplado en el artículo 41 bis del Código Penal, que incrementa en un tercio el mínimo y el máximo de la pena en expectativa. “El juez tiene ahora 30 días para pedir la prisión preventiva”, agrega la fuente.

Entre los vecinos hay preocupación ante la posibilidad de un regreso de Moreno a su casa de Acevedo 4151, atacada este viernes por allegados a la víctima que quisieron impedir el traslado de Liliana, esposa del detenido, y el ingreso de una ambulancia que llegó al lugar para brindarle asistencia médica.

“Yo diría que no vuelvan porque hay mucha gente de la villa que conoce a la chica de enfrente y ahora están acá por ellos, ¿viste? Pueden tomar represalias. Esto no va a quedar así en la nada”, alertó una vecina ante la consulta de TN. Y agregó: “Si vuelve es peligroso también porque, aunque le pongan la tobillera electrónica, puede llegar a salir algún día con un cuchillo o con algo. Después de algo así, uno ya no sabe qué pensar”.

Giuliano, que vive en la casa lindera a la de Moreno, contó que ya había tenido problemas por el policía acusado por el crimen. “Me tajeó las ruedas porque dejaba el auto más cerca de la vereda de su casa. Al vecino que vive al otro lado le hizo lo mismo”, recordó. “Una vez me quiso pegar y lo tuve que empujar. Y la señora me amenazó con un cuchillo”.

Moreno perteneció a la Policía Federal Argentina y llevaba varios años retirado de la fuerza. Se había mudado a esa casa hace cuatro años junto a su pareja. Antes había vivido allí una hija de Liliana que murió a raíz de una enfermedad terminal. Era fruto de un matrimonio anterior de la mujer y Moreno era su padrastro.

El expolicía actualmente se dedicaba a hacer fletes con su camioneta. “El Rafa miniflet”, fue el nombre con el que bautizó al emprendimiento. “A mí me había hecho dos o tres viajes y me parecía un hombre tranquilo, educado. Incluso compraba en el almacén de Karina. Jamás imaginé que sería capaz de hacer algo así”, retrató Oscar, otro vecino. Karina es la dueña de la casa donde Sergio Díaz había celebrado la Nochebuena.