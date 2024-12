Mirtha Legrand pidió disculpas a Roberto García Moritán por un tenso cruce en vivo: “Se me fue la mano”

La diva se refirió al intercambio con el exmarido de Pampita y expresó su arrepentimiento.

Mirtha Legrand abrió el programa de este sábado 28 de diciembre con un pedido de disculpas a Roberto García Moritán, con quien tuvo un fuerte cruce en su emisión anterior.

“En el último programa yo tuve un entredicho... yo, porque la otra persona no dijo nada desagradable... con Roberto García Moritán”, comenzó la diva. En ese sentido, aclaró: “Te quiero pedir disculpas. No estaba en mi ánimo discutir con él, pero no sé qué me pasó, me salió relucir una cantidad de cosas que yo había leído, que me habían molestado”.

Legrand continuó: “Le pido disculpas, no me gusta que nadie se sienta mal en mi programa. Yo soy picante para preguntar porque no me gusta hacer un programa aburrido, pero esta vez se me fue la mano con la picardía me parece”.

Finalmente, cerró con un mensaje directo: “Le pido disculpas, mil perdones Roberto. Y cuando quieras, este programa está abierto para lo que quieras decir. Y al público también, mil perdones”.

El tenso cruce entre Mirtha Legrand y Roberto García Moritán

En la emisión anterior, Mirtha Legrand recibió en su mesaza a Sofía Martínez, Eduardo Blanco, Franco Mercuriali y Roberto García Moritán. La tensión se desató tras las picantes preguntas de la conductora al empresario y exfuncionario.

“¿Por qué te separaste? ¿No fuiste infiel?”, indagó Mirtha. “Todo este tiempo para mí fue muy difícil, adelgacé casi 9 kilos, fue realmente muy brutal lo que viví. Es verdad que con Caro no estábamos bien, pero lo importante es ponerle foco a la violentísima operación política que recibí, que se llevó puesto mi matrimonio y mi trabajo. Me vi obligado a renunciar”, respondió García Moritán.

El empresario amplió: “La violencia con la que se atacó a mi persona fue brutal. Se metieron con mi trabajo, la ONG, mis padres, mis hermanos y mis hijos. Llegaron a decir que mi hija quería cambiar mi apellido. Fueron tiempos muy violentos y fue tan obvia la operación”.

La diva continuó: “¿Es verdad que Pampita encontró un llamado de una mujer?”. “Se dijeron barbaridades y mentiras de todos los colores”, contestó él.

En un momento, Mirtha lanzó una frase que generó incomodidad: “A nadie le importaba que fueras funcionario público, les importabas más como marido de Pampita”. García Moritán respondió que quien debe dar explicaciones es la modelo, ya que ella es la figura pública.