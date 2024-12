La ANSES evalúa denunciar a Cristina Kirchner por el cobro de un plus jubilatorio de $6 millones

El organismo analiza recuperar los pagos realizados por “zona desfavorable” que la expresidenta habría cobrado indebidamente pese a residir en CABA. La eventual denuncia se sumaría a la causa por fraude que ya investiga la Justicia.

Hoy 07:00

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) junto con la Procuración del Tesoro (los abogados del Estado) evalúan alternativas para que Cristina Kirchner devuelva el plus de su jubilación de privilegio por zona “desfavorable”, lo que le otorgaba un extra de $5.960.860 por supuestamente vivir en Río Gallegos cuando ella residía en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

TN pudo saber que el organismo que dirige Mariano de los Heros evalúa dos opciones para intentar recuperar el dinero: iniciar una acción de recupero o denunciar penalmente a Cristina Kirchner para que esa acusación se suma al expediente ya abierto en la Justicia.

Te recomendamos: Cristina Kirchner criticó a la Corte y advirtió por la situación económica: “¿Escenas de un país fallido?"

Es que luego de que la ANSES informó sobre esta irregularidad en el cobro de la zona austral, pese a vivir en CABA, la Fundación Apolo denunció a Cristina Kirchner por fraude en perjuicio de la administración pública en una causa que tiene el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita. El expediente intenta determinar si exitió una defraudación al erario público al haber cobrado esta “bonificación” millonaria. De esta manera, la eventual denuncia de la ANSES se sumaría a la causa ya abierta.

La ANSES analiza denunciar a Cristina Kirchner por el plus de $6 millones en su jubilación por zona austral

Semanas atrás, la ANSES le había enviado una nota formal a la Procuración del Tesoro para que opinara sobre cómo se podría llevar adelante el procedimiento de recupero de un dinero que el organismo de De El Heros considera que estuvo “mal pago”. La respuesta aún no llegó aunque se espera que esté lista a mediados de enero. “Imaginamos avanzar con la denuncia a principios de febrero, cuando abran los tribunales tras la feria”, sostuvo una fuente oficial.

A esta posible demanda, se le suma que en noviembre, a través de la resolución 1092/2024, la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) oficializó la baja de la jubilación de privilegio de Cristina Kirchner como así también la pensión correspondiente a su fallecido esposo, el expresidente Néstor Kirchner, lo que provocó que interpusiera un recurso apelativo de nulidad que el organismo aún debe responder. Esto se produjo luego de que la Cámara de Casación confirmó la condena contra la exvicepresidenta por el caso Vialidad a seis años de prisión.

En paralelo, la ANSES aún no descarta iniciar una acción de recupero del dinero en el fuero de la seguridad social, aunque aún no está claro a partir de qué momento exigirá la devolución de las sumas. Uno es reclamar la devolución del plus por zona desfavorable desde la sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal, que confirmó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en el caso Vialidad, lo que ocurrió el pasado 13 de noviembre, por lo que en ese eventual panorama solo se reclamarían los casi $6 millones que cobró en noviembre.

Te recomendamos: Milei busca consolidar una coalición de derecha para polarizar con el kirchnerismo en 2025