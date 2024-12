Roly Serrano volvió a la televisión tras su accidente y 9 meses de internación: "Baje casi 50 kilos"

El actor fue invitado a La Noche de Mirtha, donde habló sobre el accidente automovilístico que sufrió y cómo sigue con su proceso de recuperación.

Hoy 08:59

Un momento emotivo se vivió en La Noche de Mirtha con la primera aparición en TV de Roly Serrano, luego del accidente que sufrió en marzo de este año. El actor se mostró sensibilizado por su vuelta y la conductora le manifestó su alegría por tenerlo en su programa.

“Bajé casi 50 kilos”, reconoció, mientras ahondaba en su recuperación y en los momentos más delicados que vivió. “Me dormí. Venía de la temporada teatral de Córdoba y en la ruta me dormí”, contó.

“‘El Pumita’, el Puma Goity, me llamó dos días antes y me dijo ‘Hermano, ¿vas a venirte?‘. ’Sí, ya terminé la temporada, voy a descansar dos días y me vuelvo', le dije. ‘No vengas solo’, me pidió y le dije ‘no te hagas problema, voy a buscar a alguien que me acompañe’. Yo me sentía tan cansado y no le hice caso", se lamentó.

“Viajé solo y gracias a Dios y a la vida no lastimé a la familia a la que choqué. El choque fue de atrás. Yo me dormí y me llevé por delante el coche que venía”, recordó. “Yo venía a 100 kilómetros por hora, pero es una camioneta pesada".

“Dos días antes había descansado, pero estaba muy gordo. Muy fumador. Muy todo. Excesos”, afirmó, momento en el que la diva destacó que haya sobrevivido. “Estás aquí. Estás fantástico, Roly. Estás espléndido”, resaltó, mientras todos en el estudio lo aplaudían.

El actor de El Marginal contó que se está rehabilitando. “Camino con un andador. Como dijo Daniel Araoz en el programa de Juanita. ‘Rolito no está para el salto del tigre, pero en unos meses. Esperemos un poquito”, lanzó, divertido al mencionar a otro de su grupo de amigos actores.

Roly contó que tuvo ofertas de trabajo para volver a los escenarios en la temporada teatral de verano, pero que no pudo aceptarlas. Contó que otro de sus amigos, Osvaldo Laport, lo invitó a sumarse a su obra en Carlos Paz y que recibió otro ofrecimiento para actuar en la costa.

“Me ofrecieron también hacer Mar del Plata y yo con el entusiasmo de salir de la clínica, dije ‘voy a hacerlo’. Después con Osvaldo charlamos, tuvimos una conversación muy adulta como él es, un señor, y decidí que no, que iba primero a curarme bien”, se sinceró.

“¿Pensaste que te morías?“, indagó la animadora, y él fue tajante. ”No, no, nunca. En ningún momento", señaló. “Sentí que estaba mal. Viste cuando vos decís ‘hoy no quiero vivir este momento, quiero estar dentro de cuatro meses o dentro de un año’. ¿Cómo estaré viviendo las cosas? Sí, eso sí. Ahora tengo la suerte de estar en casa con mis hermanas", detalló.

A principios de marzo Roly Serrano sufrió un grave accidente automovilístico por el que permaneció internado hasta los últimos días de noviembre. El actor de 69 años fue dado de alta hace dos semanas, luego de casi 9 meses de internación que tuvo en el Instituto Médico de Alta Complejidad (IMAC).

El accidente que sufrió el actor sucedió el domingo 3 de marzo, cuando el vehículo que manejaba impactó contra otro en la ruta 9, a la altura de Baradero. Si bien en un principio parecía que el actor solo había sufrido unos golpes, se descompensó en el hospital de la ciudad bonaerense y fue trasladado al Instituto Médico de Alta Complejidad en Buenos Aires, con un cuadro crítico.

La primera semana su recuperación fue minuto a minuto y desde su círculo más íntimo pidieron cadenas de oración y aunaron los pensamientos positivos de la comunidad del espectáculo y el público en general para empujar al actor de 68 años. En el primer mes, su salud fue oscilando entre algunas pequeñas mejoras y otros retrocesos, derivados principalmente de su dificultad para respirar por sus propios medios. Por este motivo, Serrano se encontraba sedado desde su llegada a Buenos Aires. Sin embargo, su recuperación fue lenta, pero constante.