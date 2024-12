Milei volvió a mandarle un fuerte mensaje al PRO: “Estamos haciendo el mejor gobierno de la historia”

El mandatario dijo que las próximas elecciones serán “extremadamente importantes” para marcar la velocidad de sus reformas y le hizo un duro reclamo al sector del partido amarillo que se siente incómodo por sus formas.

Hoy 10:04

El presidente Javier Milei volvió a mandarle un fuerte mensaje al PRO, después condicionar al partido liderado por Mauricio Macri a concretar un acuerdo nacional para las Legislativas del año que viene. El mandatario dijo que las próximas elecciones serán “extremadamente importantes” para marcar la velocidad de sus reformas y le hizo un duro reclamo al sector del partido amarillo que se siente incómodo por sus formas, las cuales reconoció como “ásperas”. “Que prioricen que estamos haciendo el mejor gobierno de la historia”, dijo.

MIlei había dicho sobre una posible alianza con el partido liderado por Macri, principal aliado del oficialismo en el Congreso: “Con el PRO vamos juntos en todos lados o si no iremos separados, no vamos a engañar al electorado”. De esa manera el Presidente condicionó un eventual acuerdo electoral con el PRO a una alianza electoral a nivel nacional. El mandatario consideró que si eso no llegara a pasar sería “engañar al electorado”, lo que dejó en claro que no permitirá.

El Presidente ahora le envió un mensaje al sector del PRO que comparte su visión pero rechaza sus formas: “Que prioricen que estamos haciendo el mejor gobierno de la historia. Quizás ese coraje que me reconocen tiene como contrapartida que tengo formas ásperas”. Milei dijo en declaraciones a Forbes Argentina: “Arreglar los problemas que tenía la Argentina cuando llegamos requería de una dosis de coraje fuerte. Eso votaron los argentinos. ¿Cree que los argentinos no sabían que yo era una persona áspera?”.