Novak Djokovic opinó sobre los casos de doping en el tenis: “No son una buena imagen”

En la previa del ATP de Brisbane, Novak Djokovic expresó su preocupación por los recientes casos de dopaje que han sacudido al tenis profesional. El serbio, ganador de 24 títulos de Grand Slam, criticó la falta de transparencia en la gestión de las sanciones y cuestionó el trato diferencial que reciben los jugadores de alto ranking.

Djokovic coincidió con Nick Kyrgios, quien calificó de “horrible” la integridad actual del deporte tras los casos de dopaje de Jannik Sinner e Iga Swiatek, ambos número 1 mundial en sus respectivos circuitos durante 2024. El serbio señaló que las diferencias en el manejo de estos casos generan descontento entre los jugadores.

“Creo que Nick tiene argumentos válidos sobre la transparencia y la coherencia de los protocolos”, afirmó Djokovic. “Hay jugadores que llevan más de un año esperando la resolución de sus casos, mientras que otros, como Sinner o Swiatek, parecen recibir un trato diferente”.

Los cuestionamientos de Djokovic

Djokovic reveló su frustración al enterarse del positivo de Jannik Sinner en abril de 2024, aunque la ATP no lo hizo público hasta agosto, semanas antes del US Open. “La ATP no explicó por qué ocultó este caso al público durante tanto tiempo”, señaló.

También mencionó los casos de Simona Halep y Swiatek como ejemplos de inconsistencia en las sanciones. “Esto no da una buena imagen de nuestro deporte”, aseguró, haciendo referencia a la sanción inicial de cuatro años para Halep, luego reducida a nueve meses, y a la suspensión de un mes para Swiatek tras dar positivo en trimetazidina.

Djokovic planteó una pregunta que deja abierta la polémica: “¿Por qué no son tratados de la misma forma que otros jugadores? Quizás sea por razones relacionadas con el ranking o porque tienen más apoyo financiero o equipos jurídicos más fuertes”.

Qué pasó con Sinner y Swiatek

Jannik Sinner dio positivo dos veces en marzo de 2024 por clostebol, un anabólico, pero alegó contaminación involuntaria y fue sobreseído por la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA). Sin embargo, la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) apeló la decisión ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), que aún no emitió un fallo.

Por su parte, Iga Swiatek fue suspendida un mes tras dar positivo en agosto por trimetazidina, aunque la ITIA también aceptó la excusa de contaminación involuntaria.

Con estos antecedentes, Djokovic y Kyrgios subrayaron la necesidad de mayor claridad y equidad en los procesos, un tema que la ATP y la WTA deberán abordar para preservar la credibilidad del tenis.