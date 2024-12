Crece la tensión entre Bullrich y Larreta: “No están entrenados para cuidar presos”

La ministra de Seguridad redobló las críticas contra el ex jefe de gobierno porteño, con duras acusaciones, en su cuenta de X.

Hoy 12:27

Crece la tensión entre la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ex jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que volvieron a protagonizar un fuerte duelo en redes sociales. Bullrich, enemistada con Rodríguez Larreta, volvió a responsabilizar al exmandatario porteño por la fuga de 17 presos de una comisaría de Liniers, y lo acusó de llevar a la ciudad de Buenos Aires “a su peor versión”. Mientras que el excandidato presidencial la tildó de “mentirosa”, en momentos en que aumenta la tensión entre el Gobierno y el PRO en torno a un eventual acuerdo para las elecciones legislativas.

Inicialmente Bullrich apuntó contra Rodríguez Larreta al plantear que “la Ciudad durante tres años tenía que terminar una cárcel que no la terminó” y le quitó responsabilidad a los policías, de los que dijo que “no están entrenados para cuidar presos”. El ex jefe de gobierno porteño salió a responderle a la ministra de Seguridad: Lo que decís es mentira. Lo tuyo es desinformación a los ciudadanos. La cárcel de la que hablás es y siempre fue responsabilidad del Gobierno Nacional. Hace más de un año, es responsabilidad tuya y no pusiste ni un ladrillo”.

Bullrich redobló las críticas contra Rodríguez Larreta, con duras acusaciones, en su cuenta de X: “Ganarle a Horacio Rodríguez Larreta en las PASO de 2023 no fue solo una victoria: fue un golpe letal a la vieja política que arruinó a nuestro país. Fue un paso decisivo para hacer grande a la Argentina otra vez y una de mis mayores contribuciones a la Patria, además de servir como Ministra de Seguridad y Diputada de la Nación en tres períodos. Como jefe de Gobierno, tomó una Ciudad pujante y ordenada, un modelo a seguir, y la llevó a su peor versión. Impuso un festín de corrupción, nepotismo y arreglos con los mismos de siempre. Como candidato, intentó acercar a Juntos por el Cambio al massismo, pero lo frené”.

La ministra de Seguridad redobló las cuestionamientos contra el jefe de gobierno porteño, al que acusó de tener vínculos con el kirchnerismo y el massismo: “No te hagas ilusiones, Larreta. Ya te conocemos, y tus amigos del kirchnerismo y el massismo que lo sepan bien: no vas a tener influencia sobre el futuro del país. El país de tus amigos se terminó”.