Adorni criticó la presidencia de Macri y volvió a presionar al PRO de cara a las elecciones legislativas

Hoy 12:34

El vocero presidencial, Manuel Adorni, criticó la presidencia de Mauricio Macri y volvió a presionar al PRO de cara a las elecciones legislativas del año próximo.

Adorni destacó la gestión de Milei en este primer año de mandato y aseguró que si las elecciones fuesen hoy, "La Libertad Avanza obtendría el apoyo de la gente porque es el único candidato a Presidente que empezó a hacer lo que prometió en campaña".

Consultado por la presidencia de Macri, respondió: "Macri se quedó sin nafta, no importa si es porque si no quiso o no pudo. La inflación no se controló, el déficit fiscal no se controló y terminaste con cepo. Lo que había que hacer en su momento no se hizo".

Luego, volvió a presionar de cara a las Elecciones 2025: "O vamos juntos o separados, no hay grises. Creemos que está prohibido mentir y engañar al electorado. Está prohibida toda artimaña política en nuestro espacio".

En ese sentido, se refirió a una eventual candidatura suya: "No vengo de la política, no soy político y espero no serlo nunca en mi vida. Nosotros somos gestionadores, venimos, gestionamos y un día nos iremos. Ahora, si en el medio del camino pasamos por otros lugares, es porque uno empuja una agenda desde hace años".

"El que ganó las elecciones fue el Presidente, por lo tanto, todo el Gabinete tiene la obligación de empujar la agenda del Presidente. Si no queremos empujar esa agenda, se nos va a respetar, pero tenemos que dar un paso al costado", señaló.

Además, agregó: “Si él me necesita en un ministerio, en una candidatura o yéndome a mi casa, lo haré porque la agenda es del Presidente. Yo estoy muy bien y muy contento donde estoy, no hablé nada con él todavía".

Por último, se refirió a una posible candidatura de Cristina Kirchner: "De Cristina no nos importa nada, no nos interesa polarizar con nadie, hacemos lo que tenemos que hacer sin importarnos lo que hace el resto".

"No nos importa lo que haga Cristina Kirchner ni lo que haga o deje de hacer Kicillof, más allá de que algunas cosas nos den pena como que quiera comprar Aerolíneas en una provincia fundida", aseguró sobre la intención del gobernador bonaerense de hacerse cargo de la aerolínea de bandera.