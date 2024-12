El Dakar se prepara para su competencia más extrema en Arabia Saudita: los argentinos que participan

La carrera durará dos semanas y los pilotos tendrán que recorrer más de 8 mil kilómetros dividos en 12 etapas.

Hoy 10:06

El próximo 3 de enero arrancará en Arabia Saudita la edición 2025 del Rally Dakar, considerado la competencia más desafiante del automovilismo mundial.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Entre los más de 400 participantes, 27 argentinos, entre pilotos y navegantes, representarán al país en una edición que promete ser la más extrema desde que se trasladó a Medio Oriente hace seis años.

Con un recorrido de 8.000 kilómetros divididos en 12 etapas, esta 47ª edición del Dakar, que además marca el inicio del Campeonato Mundial de Rally (W2RC), se extenderá hasta el 17 de enero. La delegación argentina, líder en representantes de Latinoamérica, estará encabezada por figuras como los hermanos Kevin y Luciano Benavides, Nicolás Cavigliasso y Manuel Andújar, quienes buscarán consolidar la tradición nacional en esta icónica competencia.

Los argentinos que desafiarán el desierto

En la categoría Motos, Kevin Benavides, campeón del Dakar 2023, volverá al Red Bull KTM Factory Team tras recuperarse de una lesión grave. Lo acompañará su hermano Luciano, quien llega tras un destacado debut en el Rally de Marruecos, consolidándose como una de las promesas argentinas. Además, el neuquino Juan Santiago Rostan competirá en Rally2, mientras que Benjamín Pascual sorprenderá con su participación en una moto eléctrica del Segway Rally Team.

En Autos Ultimate, Juan Cruz Yacopini será el único representante argentino al volante de un Toyota Hilux, junto a su navegante español Dani Olveras. Esta será su quinta participación en el Dakar, donde buscará destacarse en un terreno cada vez más competitivo.

La categoría Challenger también tendrá una destacada presencia nacional con Nicolás Cavigliasso, campeón 2019 en cuatriciclos, quien correrá junto a su esposa Valentina Pertegarini, campeona mundial en navegación. Además, estarán David Zille y Sebastián Cesana, completando un equipo sólido.

Por su parte, Manuel Andújar, dos veces campeón en cuatriciclos, debutará en la división Side by Side junto a Bernardo Graue. También se sumarán Jeremías González Ferioli y Fernando Acosta, quien llega con el título de campeón mundial de navegantes.

Finalmente, en Dakar Classic, los hermanos Jorge y Cristóbal Pérez Companc aportarán el toque histórico con vehículos emblemáticos, sumando experiencia y pasión por la competencia.

El desafío argentino en el Dakar

Con pilotos experimentados y jóvenes promesas, Argentina buscará reafirmar su protagonismo en el Dakar. Los ojos estarán puestos en la resistencia física y mecánica, así como en la estrategia, claves para superar los duros terrenos saudíes.

Esta nueva edición no solo representa una oportunidad de gloria, sino también de continuar escribiendo la historia de un deporte donde la bandera argentina siempre encuentra un lugar en lo más alto.

Los argentinos en el Rally Dakar 2025

Motos

47 – Kevin Benavides (RED BULL KTM FACTORY RACING)

49 – Juan Santiago Rostan (XRAIDS EXPERIENCE)

77 – Luciano Benavides (RED BULL KTM FACTORY RACING)

1000 – Benjamín Pascual (SEGWAY TEAM).

Autos

216 – Juan Cruz Yacopini (OVERDRIVE RACING)



Challenger (vehículos motorizados 4x4)

301 – Nicolás Cavigliasso / Valentina Pertegarini (TEAM BBR)

304 – Lisandro Ezequiel Sisterna Herrera (Navegante de Pau Navarro) (TEAM BBR)

308 – David Zille / Sebastian Cesana (DAKLAPACK RALLYSPORT – ZILLE RALLY)

314 – Facundo Jaton (Navegante de Xavier Foj) (FOJ MOTORSPORT)

323 – Gastón Ariel Mattarucco (Navegante de Javier Vélez) (ADT MOTOWEAR DRINK PERSÉ)

326 – Bruno Jacomy (Navegante de Khalifa Al-Attiya) (NASSER RACING)

330 – Augusto Sanz (Navegante de Ahmed Alkuwari) (NASSER RACING).

SSV

401 – Fernando Matías Acosta (Navegante de Sebastián Guayasamín) (BE RACING)

407 – Jeremías González Ferioli / Pedro Gonzalo Rinaldi (CAN- AM FACTORY TEAM)

408 – Diego Martínez (SOUTH RACING CAN-AM)

413 – Manuel Andújar / Bernardo Graue (SOUTH RACING CAN-AM)

415 – Anuar Osman (Navegante de Fidel Castillo) (BUJARKAY- MAKARTHY RACING)

417 – Santiago Hansen (Navegante de Pablo Copetti) (MMP)

Classic

745 – Jorge Pérez Companc / Cristóbal Pérez Companc (TH-TRUCKS TEAM MADPANDA)

919 – Pablo Alejandro Jatón / Ariel Jatón / Renato Delmastro (DONERRE SUSPENSION TEAM)