Cristiano Ronaldo criticó a la Ligue 1 y recibió una tremenda respuesta ¡con una foto de Messi!

El portugués dio a entender que el fútbol francés no tiene nivel y que el único equipo que vale la pena es el PSG.

Hoy 14:01

Cristiano Ronaldo fue reconocido como el Mejor Jugador de Medio Oriente y el Máximo Anotador de todos los tiempos en una gala reciente, pero el foco no estuvo solo en sus logros, sino en sus controvertidas palabras sobre el nivel de las ligas de fútbol.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El portugués volvió a insistir en la superioridad de la Liga de Arabia Saudita, generando revuelo en el mundo del deporte.

“La Liga Saudí es mejor que la Ligue 1, por supuesto. No lo digo porque juego allí. No me importa lo que piense la gente, pero deberían ir allí y jugar para correr a 38, 39, 40 grados. Si no te crees mis palabras, ve allí y mira”, afirmó el delantero de 39 años, defendiendo la competitividad del torneo en el que milita.

Ronaldo también se refirió al campeonato francés, señalando al Paris Saint-Germain como el único equipo competitivo del país. “En Francia solo está el PSG, lo siento. Los otros compiten, pero el PSG es el más fuerte. Tienen los mejores jugadores, el club con más dinero, es un hecho”, disparó.

Estas declaraciones no cayeron bien entre los fanáticos y seguidores de la Ligue 1, quienes reaccionaron rápidamente en redes sociales.

La respuesta de la Ligue 1

La cuenta oficial de la Ligue 1 no tardó en responder a las palabras del portugués con un mensaje sutil pero contundente. Publicaron una imagen de Lionel Messi levantando la Copa del Mundo con el texto: “Leo Messi jugando con 38 grados”, acompañado de los emoticones de una estrella, la bandera argentina y una cabra, símbolo de GOAT (mejor jugador de todos los tiempos).

El gesto fue interpretado como una forma de reivindicar al exjugador del PSG y marcar distancia frente a las opiniones de Ronaldo, avivando la eterna rivalidad entre los dos íconos del fútbol mundial.

Mientras tanto, las palabras de Cristiano Ronaldo continúan generando debate sobre la calidad de las ligas internacionales y el lugar que ocupan en el panorama futbolístico actual.