El sorprendente regalo de Franco Colapinto a Juana Viale por no poder asistir a su último programa del año

Pese a que decidió no participar de la mesa de la conductora, el piloto automovilístico decidió enviarle un obsequio a la nieta de Mirtha Legrand y la emocionó ante las cámaras.

Hoy 20:53

La semana pasada, Juana Viale había comenzado su ciclo Almorzando con Juana (El Trece) con el anuncio de que Franco Colapinto iba a asistir su última mesa del año. Emocionada ante la expectativa, la conductora no dudó en contárselo a su audiencia. Pero, a días de su inminente llegada, el piloto de Fórmula 1 dio un paso al costado y se bajó del encuentro. Si bien tomó por sorpresa a la anfitriona, él no dudó en enviarle un mensaje y, además, un regalo que se llevó todas las miradas.

“Un beso enorme a Franco. Mirá, hay presiones en todos lados menos en este programa y con nosotros. Así que, cuando quieras, sos bienvenido para charlar con nosotros y compartir un grato momento. Mil gracias”, expresó la presentadora, minutos después de comenzar el ciclo. En ese momento, fue sorprendida por una de sus asistentes con un enorme ramo repleto de rosas en colores té y blancas. “Ay, mirá las flores que me mandó, ¡qué bueno que no viniste y me trajiste estas flores!”, exclamó, anonadada, ante el detalle del piloto.

Tras ver con detenimiento el regalo ante ella, la nieta de Mirtha Legrand aprovechó para leer la carta que la acompañaba. “Juana, me hubiese encantado estar en la mesa y compartir con todos ustedes, pero mis compromisos me lo impiden. Les mando un gran abrazo para todos y un cariñoso saludo para vos. Ojalá nos veamos en 2025. Feliz año para todos ustedes”, leyó las palabras escritas por el joven piloto. Restándole importancia a su ausencia, ella respondió ante la cámara: “Un beso enorme, Franco. No te hagas drama, si no venís el año que viene te quedás sin estar en el programa, ¿okay? Entendemos los compromisos, gracias”.

Cabe mencionar que la promesa argentina de la Fórmula 1 se tomó el trabajo de enviar un video para explicar los motivos detrás de su ausencia. Este fue compartido por la cuenta oficial del programa en su cuenta de Instagram, donde se describió la situación. “Les contamos que, lamentablemente, @francolapinto por problemas personales, no podrá acompañarnos en la mesaza de Juana de este domingo, como habíamos anunciado. Nos hubiera encantado tenerlo con nosotros por todo lo que lo admiramos y estamos seguros de que no faltarán oportunidades en el 2025. ¡Y claro que te perdonamos, Franco! ¡Gracias por su comprensión y por acompañarnos siempre!”, expresaron desde la producción.

En un intento de hacerle frente a la situación, el joven de 21 años no dudó en hablarlo ante la cámara y dar sus más sinceras disculpas. En ese marco, el muchacho había expresado en el clip: “Quería contarles que, lamentablemente, no voy a poder estar en la mesa de Juanita este domingo. Tenía muchas ganas de ir y quería agradecerles por la invitación, por el tiempo y el espacio, pero por temas personales y cosas del trabajo no voy a poder estar”.

Y concluyó: “Ojalá que en el futuro nos podamos encontrar, pueda ir y charlar con todos ustedes, me encantaría. Quería agradecerles a todos los argentinos, a todos los que hicieron posible que cumpla este sueño este año y desearles un muy feliz año. Terminen muy bien este 2024 y vamos por un gran 2025″.

Las disculpas por parte de Colapinto fueron bien recibidas tanto por la producción como por los fanáticos, quienes no dudaron en expresarle su apoyo pese a cancelar la invitación: “Vamos Franco, ¡a seguir cumpliendo tus sueños!”; “Qué buen gesto de su parte enviarle ese video”; “Qué pena, ¡será la próxima!”; “Te queremos Franquito, la mejor decisión”; “Es un tipazo”; “Es lo mejor para vos. Mejor entrená, descansá, quedate con los tuyos”, fueron algunos de los comentarios por parte de los usuarios luego de bajarse del último programa de la temporada.