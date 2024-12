Roberto García Moritán agradeció las disculpas públicas de Mirtha Legrand

El empresario compartió un posteo especial tras el pedido de disculpas de la diva, luego del tenso cruce que protagonizaron en su programa.

Después de que Mirtha Legrand pidiera disculpas públicas por el cruce que tuvieron en su programa, Roberto García Moritán hizo un emotivo posteo en su cuenta de Instagram, donde compartió una imagen en compañía de su hija Anita.

“Hasta mañana”, escribió el empresario junto a una foto que lo muestra recostado en la cama, sosteniendo a su hija. La imagen, tomada durante su estadía en Manantiales, Uruguay, reflejó tranquilidad y un momento íntimo entre padre e hija.

El pedido de disculpas de Mirtha Legrand

En el último programa de La Noche de Mirtha (eltrece), la conductora inició con un sentido mensaje dirigido a García Moritán. “No estaba en mi ánimo discutir con él, pero no sé qué me pasó. Me salió a relucir una cantidad de cosas que había leído y que me habían molestado”, confesó.

A corazón abierto, agregó: “Le pido disculpas. No me gusta que nadie se sienta mal en mi programa. Soy picante para preguntar porque me gusta, no quiero hacer un programa aburrido. Pero esta vez se me fue la mano con la picardía”.

El tenso momento en la "mesaza"

El conflicto entre Mirtha Legrand y Roberto García Moritán ocurrió en el programa del sábado anterior, donde participaron como invitados Sofía Martínez, Eduardo Blanco, Franco Mercuriali y el empresario. La tensión surgió por las incisivas preguntas de la diva sobre su separación de Pampita Ardohain.

“¿Por qué te separaste? ¿No fuiste infiel?”, preguntó Mirtha. A lo que García Moritán respondió: “Todo este tiempo para mí fue muy difícil, adelgacé casi 9 kilos. Lo importante es destacar la violentísima operación política que recibí, que se llevó puesto mi matrimonio y mi trabajo. Me vi obligado a renunciar”.

El empresario también expresó: “La violencia con la que se atacó a mi persona fue brutal. Se metieron con mi trabajo, mi familia y hasta llegaron a decir que mi hija quería cambiarse el apellido”.

Finalmente, Mirtha concluyó con una reflexión punzante: “A nadie le importaba que fueras funcionario público; les importabas más como marido de Pampita”. A pesar de la tensión, las disculpas públicas de la conductora lograron cerrar el episodio con un gesto de reconciliación.