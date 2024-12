Gal Gadot reveló que la operaron de urgencia por un cóagulo en el cerebro durante su último embarazo

Gal Gadot ha hablado sobre su experiencia al someterse a una cirugía de emergencia por un coágulo de sangre en el cerebro durante el embarazo, lo que resultó en el nacimiento de su cuarta hija.

Hoy 07:28

En una publicación en redes sociales el domingo por la noche, la actriz de Wonder Woman y Rápidos y Furiosos reveló que fue diagnosticada con un coágulo de sangre “masivo” en el cerebro durante el octavo mes de embarazo de su hija Ori, quien nació en marzo.

“Durante semanas, soporté dolores de cabeza insoportables que me dejaron postrada en cama, hasta que finalmente me hicieron una resonancia magnética que reveló la aterradora verdad”, escribió Gadot. “En un instante, mi familia y yo nos enfrentamos a lo frágil que puede ser la vida. Fue un recordatorio impactante de lo rápido que todo puede cambiar y, en medio de un año difícil, lo único que quería era aferrarme y vivir”.

Gadot fue entonces “trasladada de urgencia al hospital” y se sometió a una cirugía de emergencia, durante la cual nació Ori. “Su nombre, que significa ‘mi luz’, no fue elegido por casualidad”, continuó Gadot. “Antes de la cirugía, le dije a Jaron que cuando nuestra hija llegara, ella sería la luz que me esperaba al final de este túnel. Gracias a un equipo extraordinario de médicos en @cedarssinai y a semanas de cuidados dedicados, logré salir adelante y comencé el camino hacia la recuperación. Hoy estoy completamente recuperada y llena de gratitud por la vida que me han devuelto”.

La actriz explicó que decidió compartir su historia al final del año para crear conciencia entre quienes podrían enfrentar la misma condición. “No tenía idea de que 3 de cada 100,000 mujeres embarazadas en el grupo de edad de 30 años o más son diagnosticadas con TVC (trombosis venosa cerebral, desarrollo de un coágulo de sangre en el cerebro)”, escribió Gadot. “Es muy importante identificarlo temprano porque es tratable. Aunque es raro, es una posibilidad, y saber que existe es el primer paso para abordarlo. Compartir esto no tiene la intención de asustar a nadie, sino de empoderar. Si incluso una persona se siente motivada a tomar acción por su salud debido a esta historia, habrá valido la pena compartirla”.

Gadot, quien comparte cuatro hijas con su esposo Jaron Varsano, aparecerá próximamente en la pantalla en la película de acción real de Disney Blancanieves como la Reina Malvada.