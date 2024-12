Jorge Macri se refirió a la relación entre el PRO y La Libertad Avanza: “Hay claroscuros”

El jefe de Gobierno porteño habló luego de las críticas que recibió por su decisión de desdoblar las elecciones locales. Además, analizó la decisión del presidente Javier Milei de no enviar al Congreso el Presupuesto 2025.

Hoy 17:26

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, habló sobre la actual relación entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA), en medio de las tensiones por el desdoblamiento de las elecciones en la Ciudad.

Sobre las críticas que recibió por parte de funcionarios de LLA, Macri aseguró que es “escaso debatir una elección en términos de más o menos plata. La diferencia de costos es casi nula entre desdoblar la elección o hacerla el mismo día que la nacional”. “Los que critican el desdoblamiento tiran títulos, pero saben poco”, agregó.

“Me hubiese gustado tener un acompañamiento de La Libertad Avanza en la Ciudad más parecido al que nosotros le dimos en el Congreso”, analizó Macri en declaraciones a CNN Radio. En ese sentido, el jefe de Gobierno detalló que “hay claroscuros” en las relaciones con la gestión de Javier Milei.

El mandatario resaltó que logró aprobar el Presupuesto 2025, a diferencia de Milei, y aseguró que “trabajar sin presupuesto es complicado, el mundo espera gestos institucionales, certezas. Lo peor es ni siquiera intentarlo porque a vos te puede ir mal, podés mandar un proyecto de ley y no lograrlo. Como me pasó a mi, que tuve que generar consensos”.

“A las ideas las transformo en realidades. Yo gestiono sin versos, no relato, no trato de ganar impacto en redes o generar un like más”, agregó el funcionario.

Sobre la última fuga de presos de la comisaría de Liniers, Macri adelantó que “en 2025 la cárcel de Marcos Paz va a estar terminada y la cárcel de Devoto se va a ir liberando gradualmente” porque “las comisarías no son lugares para tener presos y las alcaidías son para tener presos poco tiempo”. “Estamos trabajando en un servicio penitenciario de la Ciudad, con espacio físico en Ezeiza y Marcos Paz”, profundizó.