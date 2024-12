Cumplió su sueño de besar a Romeo Santos, su esposo la descubrió y le pidió el divorcio

Con la circulación del video, su marido se enteró de lo sucedido y le mandó mensajes advirtiéndole que no quería verla más y que iniciaría el divorcio.

Hoy 18:59

Miriam Cruz, una fanática de Aventura, subió al escenario durante un recital y besó en la boca a Romeo Santos. El video comenzó a circular por redes sociales, hasta el punto de que su esposo lo vio y, en medio del espectáculo, le mandó un mensaje a través de WhatsApp: “No quiero verte más. Mañana comienzo el divorcio”.

Es común que Romeo Santos invite a alguien del público a cantar alguna canción durante sus recitales. En esta ocasión, Miriam Cruz, una reconocida modelo y actriz dominicana, subió a cantar “La guerra” durante la presentación de Aventura. El momento, que en otro contexto sería anecdótico, se salió de control cuando la mujer se lanzó a los brazos del vocalista y lo besó en la boca.

“Reconozco que me dejé llevar por los nervios”

En las imágenes registradas por los fanáticos, se puede ver que Miriam Cruz y Romeo Santos se saludan de forma amistosa, con besos en las mejillas. Luego de esto, la mujer le toma la cara al artista y lo besó en la boca. El momento terminó entre risas, mientras la multitud presente en el estadio no paraba de gritar.

Al poco tiempo, Cruz recibió el mensaje de su esposo. La historia fue contada por ella a través de su perfil en Instagram. De esa forma comenzó a cerrarse un matrimonio que tenía diez años duración, según dijo la mujer. La fanática de Romeo Santos describió el momento como un sueño cumplido, aunque el desenlace no fuera el que tenía previsto.

A través de su perfil, la mujer explicó lo siguiente: “No sé por dónde empezar, pero quiero compartir lo feliz que me siento por haber logrado este sueño tan anhelado, uno que durante años imaginé tanto despierta como dormida”. Y agregó: “Aunque en el momento no pensé en las consecuencias, reconozco que me dejé llevar por los nervios y la emoción, sin medir cómo esto podría afectar a mi familia. Hoy me invade una profunda tristeza al darme cuenta del impacto que ocasioné, pero debo ser responsable de mis actos y respeto su decisión”.

En este contexto, también se refirió a su exesposo: “Quiero aprovechar este espacio para pedirle disculpas públicas a mi expareja. Aunque él no estuvo presente, sé que los videos llegaron a sus manos, y lamento profundamente el malestar que esto le provocó”. Ante la polémica, se generaron distintos comentarios en relación con el hombre, quien respondió a una referencia que hicieron sobre si es o no una persona insegura, negando esto y sugiriendo que ya había otros motivos para terminar la relación.

Fuente: TN