La exsubsecretaria de Turismo aclaró su desvinculación tras ser despedida del Gobierno por viajar al exterior

Yanina Martínez aseguró que solicitó autorización para sus vacaciones y defendió su actuación como funcionaria. Agradeció a Daniel Scioli y al equipo de la Secretaría. Fuentes oficiales justificaron la medida en el contexto de austeridad impulsado por Javier Milei.

Hoy 12:09

Yanina Martínez, la ex subsecretaria de Turismo, Ambiente y Deporte de la Nación que fue despedida el pasado lunes por el Gobierno nacional, bajo el argumento de que viajó al exterior sin autorización, publicó un mensaje para aclarar la situación sobre su desvinculación del Estado

En redes sociales, la exfuncionaria posteó un comunicado en el que aseguró que solicitó la aprobación correspondiente para sus vacaciones: “Me siento segura de haber obrado con rectitud”, sostuvo.

“Quiero aclarar algunos puntos que, lamentablemente, se han malinterpretado. Solicité autorización para tomarme un periodo de descanso desde el lunes 30 de diciembre hasta el 12 de enero de 2025. Informé oportunamente que viajaría al exterior”, subrayó Martínez en su descargo, publicado en su cuenta de Instagram.

Acto seguido, la abogada detalló todas las tareas que realizó antes de iniciar sus vacaciones para no desatender sus compromisos laborales. “Viajé en la tarde del viernes 27, trabajando de manera remota, dejando todos mis compromisos laborales ordenados y asegurando que mis responsabilidades como funcionaria pública fueran cumplidas”, insistió Martínez, y destacó: “Me siento segura de haber obrado con rectitud, sin desatender en ningún momento mis obligaciones”.

Tras enfatizar su amor por el turismo y destacar el recorrido realizado en todas las provincias del país como representante de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deporte de la Nación, Martínez se despidió con un mensaje positivo de cara a su futuro profesional. “Cada final es el comienzo de algo maravilloso, y en algunos casos, los finales son buscados y necesarios. En estos momentos recuerdo la frase que me suele decir mi abuela: ‘las cosas caen por su propio peso’”, señaló.

Por último, le deseó “el mayor de los éxitos” a su ahora ex jefe, Daniel Scioli, a todo el equipo de trabajo de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deporte de la Nación y al Gobierno del presidente Javier Milei.

El pasado lunes, el gobierno nacional decidió remover a Yanina Martínez de su cargo. Fue el propio Scioli, titular del área, quien le solicitó la renuncia días después de que la ahora ex funcionaria iniciara sus vacaciones en el exterior.

Martínez fue funcionaria nacional durante la administración de Alberto Fernández (bajo la conducción del entonces ministro Matías Lammens), y a pesar de haber criticado abiertamente a Milei en la campaña electoral, logró permanecer en la gestión pública tras la asunción de la administración libertaria.

Según pudo reconstruir este medio, más allá del malestar de un sector del oficialismo por su cercanía al kirchnerismo, su desplazamiento se dio luego de que se fuera de vacaciones.

De acuerdo con lo que detallaron distintas fuentes, Martínez viajó el viernes último al exterior sin notificárselo a sus superiores.

Al enterarse de esto, Scioli decidió pedirle la renuncia inmediata, que fue efectivamente presentada el último lunes a la tarde por la hasta ahora integrante del Gabinete.

Desde la Secretaría de Turismo, si bien no se envió ninguna orden específica sobre las vacaciones para su personal, se viene insistiendo en elegir destinos dentro de la Argentina.

Esta medida va en línea con lo que planteó el propio Javier Milei, quien durante el verano permanecerá trabajando en Buenos Aires y les reclamó a sus ministros que mantengan un perfil bajo.

”El Presidente no impidió que viajemos al exterior, no recomienda a donde irnos, nos pidió lógica austeridad y razonabilidad, ya sea los que se queden, los que vayan a países limítrofes o a los que vayan al Congo. Quizás algunos no revisten de carácter austero, pero no hubo ninguna prohibición. Algunos se van a ir al exterior”, indicó el vocero Manuel Adorni durante su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.

En este sentido, remarcó que la intención es que los funcionarios sean coherentes con “cómo venía uno viviendo su dinámica familiar, la vida anterior“, pero aclaró que el mandatario nacional “jamás prohibiría un destino en particular porque no es su filosofía”