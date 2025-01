Publicó los nombres de quienes lo saludaron por su cumpleaños, lo grabaron y se volvió viral: "Que viva el rencor"

El insólito hábito de un colombiano que registra cada mensaje se hizo un fenómeno en TikTok.

Con una libreta, un bolígrafo y un gato como testigo, Manuel Jacinto García logró que millones en TikTok se enamoraran de su hábito de anotar hasta el último detalle de su vida. En un video de apenas 27 segundos, el hombre estaba sentado en su casa, anotando con calma en una libreta, quien lo había saludado por su cumpleaños.

El clip publicado por Gloria (@gloooes), su hija, superó los 1,2 millones de likes y acumuló más de 6,6 millones de visualizaciones y reveló su práctica poco común. A su lado, su gato observaba con la misma atención que los millones de espectadores.

Manuel es conocido en su familia por recordar los cumpleaños de quienes lo saludan en el suyo. “Los anoto para poder devolverles el gesto cuando ellos cumplan años”, le dijo Manuel a Infobae. “Si no me escribieron, pues me hago el pendejo”. Sin embargo, aclara que no lo hace con un ánimo de revancha, sino por lo que llama “una simple curiosidad literaria”.

“Siempre me ha gustado anotar, ocasiones especiales, días especiales”, explicó Manuel, originario de Zipaquirá, un municipio a 40 minutos de Bogotá, Colombia. No esperaba que su rutina se viralizara, ni mucho menos que despertara un aluvión de comentarios humorísticos. “Nunca cambies” o “qué viva el rencor”, son algunas de las frases que dejaron los usuarios fascinados por su método único de registrar los saludos.