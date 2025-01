Los beneficios de tomar más de cuatro tazas de café diarias: la opinión de los especialistas

Una nueva investigación indicó que beber cuatro tazas de esta infusión al día se asocia con hasta un 30% menos probabilidades de desarrollar estos tumores.

Hoy 08:12

El cáncer de cabeza y cuello es el séptimo más común a nivel mundial y su incidencia está aumentando en países de ingresos bajos y medios. La incidencia en este tipo de tumores aumenta con la edad y afecta especialmente a personas de 50 a 70 años.

En tanto, se está viendo un mayor número de casos en individuos más jóvenes, sobre todo de cánceres orofaríngeos, debido a la infección por el virus del papiloma humano (VPH), que es junto al consumo de tabaco y alcohol uno de sus principales factores de riesgo, según alertan desde los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.

Un nuevo análisis de datos procedentes de 14 estudios realizados por científicos asociados con el consorcio International Head and Neck Cancer Epidemiology vinculó el consumo de café y té con un menor riesgo de desarrollar cánceres de cabeza y cuello, incluyendo cánceres de boca y garganta.

Las personas que participaron en estos estudios contestaron a cuestionarios indicando su consumo previo de café con cafeína, café descafeinado y té y especificando la cantidad en tazas por día, semana, mes o año. Al combinar los datos de 9.548 pacientes con cáncer de cabeza y cuello y 15.783 personas sin cáncer, los investigadores comprobaron que aquellos que consumían más de cuatro tazas de café con cafeína al día tenían un 17% menos probabilidades de desarrollar este tipo de cáncer, un 30% menos probabilidades de padecer cáncer de la cavidad oral y un 22% menos probabilidades de desarrollar cáncer de garganta, en comparación con quienes no tomaban café.

Asimismo, beber de tres a cuatro tazas de café con cafeína se asoció con un 41% menos riesgo de cáncer hipofaríngeo (un tipo de cáncer que se localiza en la parte inferior de la garganta). El consumo de café descafeinado también proporcionó beneficios, ya que se relacionó con un 25% menos probabilidades de cáncer en la cavidad oral.

Por otro lado, beber té se asoció con un 29% menos de riesgo de cáncer hipofaríngeo. Además, el consumo de una taza o menos de té al día se vinculó con un 9% menos probabilidades de desarrollar cáncer de cabeza y cuello en general y un 27% menos riesgo de cáncer hipofaríngeo. Sin embargo, beber más de una taza diaria se asoció con un 38% más probabilidades de cáncer de laringe.

Los investigadores concluyen en su artículo que sus hallazgos respaldan la reducción del riesgo de cáncer de cabeza y cuello entre los bebedores de café y té, si bien “se necesitan estudios futuros para abordar las diferencias geográficas en los tipos de café y té para mejorar nuestra comprensión de la asociación del café y el té y el riesgo global de cáncer de cabeza y cuello”.

En opinión de Josep Maria Borràs, coordinador científico de la Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de Salud y director del Plan Catalán de Oncología: “Los datos aumentan la consistencia de la observación de una relación inversa entre riesgo de cáncer de cabeza y cuello y consumo de café. En este sentido, creo que esta observación es la más sólida y es para las principales localizaciones tumorales, dada la muestra total de casos analizados”.

El experto advierte no obstante que no considera que sea “recomendable tomar café o té para protegerse de este tipo de tumores, sino claramente decir que no hay riesgo asociado a este consumo y que consumirlo puede tener algún efecto beneficioso, pero no ir más allá en la conclusión”.