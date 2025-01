Le reveló a su esposo que estaba embarazada en una cabina de fotos: "Después de tantos negativos"

Mientras las luces parpadeaban y la cámara comenzaba a disparar, Cassidy sacó una prueba de embarazo positiva, dejando a Levi completamente atónito.

En una pequeña cabina de fotos, donde las imágenes suelen capturar risas o poses espontáneas, ocurrió algo extraordinario. Cassidy Roose @cassidyroose decidió convertir ese espacio en el escenario perfecto para una noticia que cambiaría su vida y la de su esposo, Levi. Mientras las luces parpadeaban y la cámara comenzaba a disparar, Cassidy sacó una prueba de embarazo positiva, dejando a Levi completamente atónito.

Esa reacción, llena de sorpresa y felicidad, quedó registrada en una serie de fotos que marcaron el inicio de una nueva etapa para la pareja, y emocionaron a millones de personas que vieron el video en TikTok.

Este instante, que mezclaba sorpresa, felicidad y amor puro, fue el inicio de una historia que se volvió viral en TikTok, alcanzando 18 millones de visualizaciones y más de 3 millones de “me gusta”.

En la publicación, Cassidy acompañó el video con un mensaje cargado de emoción: “Después de tantos negativos, este sentimiento es inexplicable. ¡Alabando a Dios por esta dulce bendición!”. Estas palabras reflejan el largo camino que recorrieron antes de recibir esta esperada noticia.

Cassidy y Levi Roose ya tienen una hija llamada Milani, quien ahora espera la llegada de un hermano. Más allá de su papel como madre, Cassidy es una fotógrafa apasionada y ama de casa que se describe a sí misma como alguien cuya “corazón pertenece a Jesús y a las dos personas más lindas de ojos azules y cabello rubio que conozco: Levi + Milani”.

En una publicación, Cassidy compartió detalles personales para conectar con sus seguidores: “Soy una introvertida que también disfruta conocer gente nueva (ventajas de ser fotógrafa). Mi sueño sería vivir cerca del océano, aunque amo Iowa durante la primavera y el otoño”. Con esta transparencia, Cassidy deja ver la humanidad detrás del perfil viral, lo que ha fortalecido su relación con la audiencia.

Comentarios como “Lo feliz que me hizo ver este video no tiene precio” o “Ya tengo cómo le diré a mi esposo de nuestro embarazo, ahora solo me falta el esposo” son una muestra del impacto que tuvo en la audiencia.

La viralidad del video fue tal que sus seguidores pedían desesperadamente ver el resultado de esa sesión, por eso más tarde compartirían en TikTok otro video en el que se puede ver el resultado de esa sesión especial: una secuencia de imágenes que muestran la reacción pura y sincera de Levi al enterarse de que su familia estaba a punto de crecer.

Desde la sorpresa inicial del joven hasta la felicidad que ilumina su rostro al comprender que su esposa estaba embarazada. Las imágenes, llenas de autenticidad, capturan la esencia de un momento que mezcla amor, gratitud y esperanza.