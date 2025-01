“Diddy” Combs tenía una “patrulla de la noche” que lo ayudaba a buscar mujeres para “satisfacer sus deseos”

La que lo contó fue una mujer que fue víctima de una agresión durante una de las fiestas, que se hizo el 4 de julio de 2004 en la mansión que Diddy tenía en Los Hamptons, Nueva York.

Hoy 09:40

Las vueltas de tuerca que tiene el caso de las fiestas salvajes que organizaba Sean “Diddy” Combs siguen dando material a la Justicia que investiga las situaciones que generó el rapero que está preso desde el 16 de septiembre de 2024.

De acuerdo a lo que trascendió a partir de un informe del medio The New York Post, el productor musical tenía contratado para algunas de sus descontroladas celebraciones una “patrulla de la noche” que lo ayudaba a buscar mujeres para tener intimidad y “satisfacer sus deseos”.

La que se lo contó a ese medio fue una mujer que fue víctima de una agresión durante una de las fiestas, que se hizo el 4 de julio de 2004 en la mansión que Diddy tenía en Los Hamptons, Nueva York. Aquel día, aseguró la fuente, un equipo de hombre empezó a buscar por la enorme casa a mujeres a las que les proponían tener un momento privado con el cantante, luego de que terminara la fiesta.

“Estaba allí porque mi marido trabajaba para la empresa Sony. Estaba hablando con otra mujer y de repente apareció un tipo. Me dijo, ‘Diddy las vio y quiere saber si quieren pasar tiempo juntos después de que todo esto termine’. No sabía qué decir”, contó.

La mujer comentó al diario que al principio le pareció un halago lo que le decían, pero que después se mostró cada vez más sorprendida por lo que le decía el empleado del rapero. “Trató de convencerme de que era un honor que me lo pidieran y luego dijo que sería un momento ‘íntimo’. Esa fue la señal que me hizo darme cuenta de que no me estaban invitando solo para pasar un rato”, agregó.

Todo terminó para ella cuando le señaló al asistente del músico quién era su marido. Sin embargo, la amiga con la que fue no la pasó nada bien tras ir al encuentro que le propusieron. “Nunca volvió a hablar de eso, pero simplemente decía que no debería haber ido. No fue una buena experiencia para ella”, remarcó.