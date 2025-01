Increíble: encontraron viva a una mujer desaparecida hace 52 años en Gran Bretaña

La resolución del caso fue posible gracias a la difusión de una foto vieja de Sheila Fox que generó información clave por parte del público y permitió cerrar uno de los mayores misterios del país.

Hoy 15:03

Una mujer que desapareció hace 52 años en Coventry, en el centro de Gran Bretaña, cuando tenía solo 16 años, fue encontrada viva y en buen estado de salud, un caso que sorprendió al Reino Unido en este comienzo de año.

Sheila Fox, ahora de 68 años, vivía en otra región del país, según informó la policía de West Midlands, lo que resolvió uno de los casos de personas desaparecidas más antiguos de Gran Bretaña.

El caso tomó un giro inesperado en diciembre, cuando las autoridades relanzaron la búsqueda y publicaron una foto de Fox tomada en la época de su desaparición.

“Una sola foto de Sheila de la época de su desaparición fue encontrada por los oficiales y publicada en nuestro sitio web y redes sociales”, explicó un vocero de la policía a The Guardian. La publicación generó una rápida respuesta por parte del público, que aportó información clave. En cuestión de horas, las autoridades confirmaron que Fox estaba viva.

Sheila había desaparecido en 1972 mientras vivía con sus padres en Coventry, una ciudad situada en el condado de West Midlands. En aquel entonces, la policía investigó varias hipótesis, incluyendo la posibilidad de que hubiera abandonado la ciudad por voluntad propia debido a una relación sentimental. Sin embargo, la falta de pruebas concretas dejó el caso sin resolver durante más de cinco décadas.

La detective sargento Jenna Shaw, del equipo de casos sin resolver, explicó en un comunicado: “Revisamos cada pieza de evidencia que pudimos encontrar y logramos localizar una foto de Sheila. Esto nos permitió relanzar el caso. Estamos absolutamente encantados de haberla encontrado después de más de cinco décadas”. Shaw también reconoció el trabajo del detective Shaun Reeve, quien lideró gran parte de la investigación.

Un vocero de la policía de West Midlands afirmó al diario The Guardian: “Estamos encantados de anunciar la conclusión de una de las investigaciones de personas desaparecidas más largas de la policía. En cuestión de horas, miembros del público se pusieron en contacto con información que nos condujo a ella”.

Aunque no se han revelado detalles sobre cómo Fox pasó las últimas cinco décadas ni las razones detrás de su desaparición, este desenlace pone fin a un misterio que había desconcertado a generaciones de investigadores.

“Cada caso de persona desaparecida tiene una historia, y sus familias y amigos merecen saber qué sucedió y, con suerte, reunirse con ellos”, añadió Shaw.

Su comunicado no aclara si Sheila se reunió o no con quienes denunciaron su desaparición. Sí menciona que, en general, “gracias a los avances forenses y tecnológicos, el equipo puede seguir pistas que no estaban necesariamente disponibles en el momento en que se denunciaron estos casos por primera vez”.