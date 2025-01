Explosión del Cybertruck en Las Vegas: el conductor del vehículo era un soldado estadounidense

El Tesla fue rentado a través de Turo, la misma plataforma involucrada en el atropello de Nueva Orleans. El conductor, que falleció en la explosión, era miembro del Ejército y tenía 37 años.

Hoy 17:27

El conductor vinculado a la explosión de un Cybertruck de Tesla en Las Vegas al frente de un hotel de la cadena Trump era un soldado activo de Estados Unidos. El hombre murió en el acto tras detonar desde el interior del vehículo y no hay relación directa, por el momento, entre el incidente y el atentado en Nueva Orleans. HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO El FBI aseguró que no existe un "vínculo concluyente" entre la explosión en Las Vegas y el atropello masivo ocurrido el mismo día en Nueva Orleans, donde el veterano estadounidense Shamsud-Din Bahar Jabbar dejó al menos 15 muertos, según informó AFP. No obstante, las autoridades investigan una posible conexión entre ambos hechos. Según la Policía, el conductor detonó desde el interior del carro una combinación de fuegos artificiales, tanques de gasolina y combustible que estaban en la parte trasera del vehículo. El auto iba cargado de cilindros de gas y de combustible para acampar, y morteros de pirotecnia de alto calibre, según informó la Policía de Las Vegas.

Soldado en servicio activo que rentó el auto a través de Turo

El canal CNN señaló citando fuentes oficiales que el hombre vinculado con la explosión en Las Vegas era un soldado en servicio activo. Al hombre lo identificaron como Matthew L., de 37 años, un "veterano del Ejército estadounidense".