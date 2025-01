A casi un mes de su detención, se conocieron las primeras imágenes del gendarme Nahuel Gallo en Venezuela

En un video, el gendarme argentino se muestra en un patio, usando uniforme celeste. Lleva detenido desde el 8 de diciembre y su familia sigue sin poder visitarlo.

Hoy 21:52

Tras más de tres semanas de detención, se filtraron imágenes de Nahuel Gallo, gendarme argentino detenido en Venezuela. Este material es la primera señal de vida que presenta el chavismo desde su desaparición el 8 de diciembre de 2023.

Como pudo confirmar el periodista Gonzalo Bañez, la familia reconoció que el hombre en el video efectivamente es Nahuel Gallo. Asimismo, se pudo conocer que el gendarme no está detenido en el Helicoide, sino que podría estar recluido en la cárcel de El Rodeo, en el estado Miranda, otro de los lugares señalados como centros de tortura y uno de los penales más temidos de Venezuela.

En tanto, no hay información precisa de cuándo se grabó el video, aunque la barba indica que pasaron días desde la fecha de la desaparición forzada.

Este jueves, la Argentina presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) por la detención y procesamiento de Gallo en Venezuela. El anuncio lo hizo la Cancillería, que advirtió sobre “la detención arbitraria y desaparición forzada” del oficial, y que este hecho, “constituye una violación grave y flagrante de los derechos humanos, evidenciando un patrón sistemático de crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo en la República Bolivariana de Venezuela, los cuales se encuentran claramente bajo la jurisdicción de la CPI”.

Ante esta situación, Bañez indicó que es posible que el gobierno de Nicolás Maduro haya filtrado este video como la manera de adelantarse a medidas internacionales.

“Esto evidencia los crímenes de lesa humanidad que está cometiendo la dictadura de Nicolás Maduro contra el gendarme Nahuel Gallo, que evidentemente, está en peligro”, manifestó, por otro lado, la activista venezolana Elisa Trotta.

Para la dirigente, el video esta prueba de vida “no tiene una validez total porque no sabemos cuándo fue filmado”. Asimismo, remarcó: “Hasta que la familia de Nahuel Gallo no tenga acceso a él y su defensa no tenga acceso, él sigue bajo desaparición forzada. Es importante destacarlo porque no sabemos de cuándo son estas imágenes y tampoco obedecen a ningún tipo de documento oficial del régimen”.