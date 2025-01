Milei recibe este sábado a Edmundo González Urrutia y ratifica que lo considera el presidente electo de Venezuela

El mandatario confirmará que la Argentina lo reconoce como el ganador de las elecciones de 2024 en las que enfrentó a Nicolás Maduro

Hoy 00:06

Javier Milei recibirá este sábado a las 11 a Edmundo González Urrutia, el excandidato presidencial de Venezuela que reclama el triunfo sobre Nicolás Maduro y que pretende asumir en su país, pese a que el líder chavista organizó la toma de posesión de su tercer mandato el 10 de enero. El encuentro tendrá lugar mientras el gendarme argentino Nahuel Gallo sigue detenido por el régimen chavista.

El Presidente -que ya dijo en comunicados oficiales que González Urrutia fue el “ganador indiscutido” de los comicios de julio de 2024- no estará solo en la audiencia. El canciller Gerardo Werthein y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, formarán parte del cónclave, que tendrá lugar en la Casa Rosada.

Fuentes oficiales señalaron que no está previsto que Milei y González Urrutia brinden una conferencia de prensa o se muestren de forma pública, más allá de las fotos. Desde el Gobierno dijeron que se trata de un tema de “seguridad” y que, por ese mismo motivo, están manejando con estricta confidencialidad todos los movimientos del líder antichavista. No se descarta, no obstante, que exista un comunicado oficial o una declaración de parte de la delegación venezolana.

González Urrutia arribó anoche a Buenos Aires proveniente de Madrid, España, donde se encuentra exiliado. Tras su encuentro con Milei en la Casa Rosada, que podría extenderse con un almuerzo, el venezolano visitará el Círculo Italiano en la ciudad de Buenos Aires, donde recibirá un reconocimiento de la Fundación Libertad.

Se espera que, en el encuentro en la Casa Rosada, Milei vuelva a reconocer su legitimidad a pocos días de que se inicie un nuevo mandato presidencial en Venezuela. El 7 de agosto pasado, la Cancillería emitió un comunicado oficial en el que concluyó “de manera inequívoca” que “el ganador indiscutido de la elección presidencial que tuvo lugar en Venezuela el 28 de julio es González Urrutia”.

González Urrutia está exiliado y las autoridades de Venezuela ofrecen una recompensa de 100.000 dólares por información para poder capturarlo en su territorio. El dirigente fue el candidato presidencial de la principal referente opositora al régimen de Maduro, María Corina Machado, quien desde la elección de julio vive en la clandestinidad en su país.