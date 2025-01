Éxodo por vacaciones: largas colas y esperas de siete horas para cruzar a Chile

Se estima que durante la primera quincena de enero habrá un importante número de personas que pasarán por el túnel internacional Cristo Redentor.

Y la espera continúa. Pasaron las fiestas de fin de año y cruzar la Cordillera de los Andes sigue siendo una odisea. Ya no son 12 horas, como ocurrió el fin de semana pasado en el complejo chileno Los Libertadores, pero aún hay que armarse de paciencia para soportar hasta siete horas para concretar los trámites en la zona aduanera. De acuerdo con la información de la Coordinación de Frontera suministrada al diario La Nación, se registran largas filas de vehículos pasando el túnel internacional Cristo Redentor, desde la zona de los cobertizos. Es que se estima que un 20% más de mendocinos, en relación al año pasado, se tomará vacaciones en Chile por lo que la primera quincena de este mes tendrá un movimiento importante.

Es más, para hacer la situación “más llevadera”, como cuentan los viajeros, el gobierno de Mendoza volvió a activar durante esta jornada diversos paradores en el corredor internacional, donde esperaban hasta que se les habilitara nuevamente el tránsito hacia la frontera. Por caso, en el playón de la localidad de Uspallata, cientos de conductores aguardaban el aviso para subir por tandas, de manera encapsulada a Punta de Vacas, previo a llegar al límite fronterizo, en la zona de Las Cuevas. Durante el viaje se ha intensificado la presencia de las fuerzas de seguridad, atentas también a las constantes infracciones viales que se registran en la ruta. No solo está presente personal de Gendarmería Nacional, sino que hay puestos viales con test de alcoholemia y control de documentación.

Por estas horas, se suma una preocupación extra: las condiciones meteorológicas no son las óptimas en la zona, por lo que hay pronóstico de lluvias y tormentas eléctricas. Aunque hay sitios de la cordillera donde esta semana se registraron caída de granizo y formación de aludes en las laderas de los cerros, en el corredor bioceánico, sobre la ruta 7, no se han producido inconvenientes. “Mientras no llueva fuerte está todo bajo control, el problema es que la situación empeore, ya que siempre está latente la posibilidad de tener aludes sobre el camino a Chile, entre Potrerillos, Uspallata, Puente del Inca y Punta de Vacas. Si esto ocurre, las demoras pasarán a ser eternas”, explicó a este medio una fuente del área fronteriza.

Después de Navidad hasta el domingo 29 de diciembre pasado más de 35.000 personas atravesaron la montaña para pasar unos días en Chile, sobre todo las celebraciones de Año Nuevo, al tiempo que una importante cantidad se quedará durante la primera semana de este mes. En tanto, desde el lunes 30 hasta este jueves más de 22.000 personas emprendieron el viaje no solo para disfrutar de las vacaciones hasta mitad de mes en los principales destinos de playa, como Reñaca, Viña del Mar y La Serena, sino para realizar compras, de todo tipo, a precios realmente convenientes, con diferencias de hasta 300% con la Argentina.

Solo este jueves cruzaron más de 8000 personas por el paso Cristo Redentor con destino a Chile. En tanto, este viernes el número seguía creciendo, por lo que la espera volvió a ser interminable. Ya a las 7.30 las autoridades mendocinas tuvieron que comenzar a organizar los envíos de vehículos desde los paradores hacia la alta montaña. Así, hasta horas de la tarde había que aguardar entre cinco y siete horas para sortear los controles aduaneros de los agentes chilenos. Desde Chile, indicaron que se está trabajando al 100%, con más casillas de atención y con estrictos controles de la mercadería que portan los pasajeros. En este sentido, afirman que deben realizar una vigilancia exhaustiva a quienes ingresan, sobre todo por las restricciones de portar algunos alimentos de origen animal y vegetal. De hecho, toda persona debe efectuar una declaración jurada, indicando qué productos lleva, a través del Formulario de Declaración Jurada del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y el Servicio Nacional de Aduanas.