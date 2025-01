Quiso grabar un video mostrando su vestimenta y sin esperarlo, terminó protagonizando una historia de amor

Una turista colombiana compartió un video digno de una película. La joven estaba en Seúl mostrando su look y terminó acumulando millones de visualizaciones en las redes sociales.

Hoy 08:59

En una concurrida calle de Seúl, una escena digna de un drama coreano se desarrolló en cuestión de segundos y quedó inmortalizada en un video que alcanzó millones de pantallas. Una joven llamada Hilary Garfido, de origen colombiano, se encontraba grabando un video para su cuenta de TikTok cuando un accidente estuvo a punto de convertir su viaje de ensueño en un desastre. Sin embargo, lo que sucedió a continuación la llevó a vivir su propio “K-drama” y la convirtió en un fenómeno viral.

Hilary había colocado su celular en el piso para capturar su outfit en el las modernas calles de Corea. En apenas 8 segundos de grabación, se ve cómo, al retroceder, no nota la presencia de un auto en movimiento. Justo antes de que ocurriera una tragedia, un joven surcoreano intervino, sujetándola con rapidez y poniéndola a salvo. La escena, inesperadamente heroica, fue acompañada en el video por la emotiva canción “I’m Missing You”, típica de los doramas coreanos, lo que reforzó la narrativa romántica del momento.

El clip no tardó en hacerse viral, acumulando más de 16 millones de vistas y 2 millones de “me gusta”. En su publicación, Hilary declaró con humor que había intentado grabar un simple TikTok, pero terminó viviendo “su propio dorama”. Lo que comenzó como un simple video se transformó en una búsqueda en las redes sociales que capturó la atención de miles de internautas.

La búsqueda del héroe anónimo

Impulsada por la conmoción y la curiosidad, Hilary pidió ayuda a sus seguidores: “Alguien que me ayude a buscar al chico”. En poco tiempo, la maquinaria del internet dio con su identidad. El joven salvador fue identificado como Hyeonggyun Kim, quien, al verse en el centro de la atención pública, decidió publicar un video explicativo. En este, habló con modestia sobre la situación, aclarando que “ella no es nada para mí”, aunque también admitió que su español no era lo suficientemente bueno para dar detalles extensos.

A pesar de la negativa del joven de tener un vínculo con Hilary, un detalle llamó la atención de los usuarios: en sus redes sociales, Hyeonggyun Kim únicamente la sigue a ella. Este gesto provocó una ola de comentarios especulativos y llenos de humor en las redes sociales, como “¿Terminan juntos o no?” o “Me avisan cuando ya estén los 16 episodios”. Incluso algunos usuarios bromearon con que viajarían a Corea para protagonizar su propio dorama.