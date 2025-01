Javier Martínez: “No dudé en venir a Mitre, estoy muy contento de volver a mi provincia”

El delantero santiagueño, flamante refuerzo aurinegro, expresó sus sensaciones tras el primer día de pretemporada.

Hoy 11:42

Mitre arrancó con la pretemporada de cara al torneo de la Primera Nacional, que lo tendrá debutando el fin de semana del 8 de febrero como local ante Defensores Unidos de Zárate.

Con caras nuevas, el plantel aurinegro puso primera con el objetivo de prepararse de la mejor manera para el inicio del certamen.

Uno de los flamantes refuerzos es del delantero santiagueño Javier Martínez, quien expresó sus sensaciones en diálogo con Noticiero 7.

“Estoy muy contento, cuando me dijeron de la posibilidad de venir a Mitre no lo dudé, volver a mi provincia y estar cerca de mi familia. Estos colores me tiraron mucho y se el fanatismo que siente el hincha y ojalá le podamos dar alegrías”, arrancó diciendo el delantero nacido en Clodomira.

“Debuté a los 14 años en el torneo local con la camiseta de Clodomira, eso me ayudó a crecer como futbolista profesional, me tocó irme a otra provincia y hoy volver es algo muy lindo. Me gusta estar dentro del área, tirar diagonales pero siempre dentro del área”, sentenció.

Otro de los jugadores que llegaron al equipo de Mario Sciacqua es el extremo Rodrigo González quien también habló tras la primera jornada de entrenamientos.

“Estoy feliz de estar acá, me gusta las ganas que tiene de seguir creciendo y pelear el campeonato, me convenció esto”, dijo.

Sobre su aporte al equipo agregó, “dinámica, ganas, compañerismo, creo que si estamos todos unidos podemos lograr el objetivo. Tuve un gran año y vamos por otro más”.

El plantel, que mantuvo una base más las incorporaciones está compuesto por: Joaquín Ledesma, Luciano Jachfe, Facundo Melillán, Mariano Penepil, Nicolás Ríos, Cristian Díaz, Marcos Sánchez, Facundo Wiechniak, Gonzalo Valdivia, Matías Godoy, Brian Mieres; Octavio Moscarelli, Juan Alesandroni, Matías Kabalin; David Romero, Agustín Ramírez, Julián Gómez (lesionado), Tiago Ferreyra, Agustín Rocha, Rodrigo González, Javier Martínez, Emiliano Encina, José Torres, Axel Batista, Lucas Ríos y Santiago Rosales.

Amistosos

Mitre afrontará dos partidos de preparación a fines de enero en Santiago del Estero con rivales a confirmarse.