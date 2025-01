Su novio hace imitaciones de personajes de ficción y su video se vuelve viral en TikTok

Gracias a las impresionantes imitaciones de un joven, un chat de WhatsApp es furor con recreaciones de Calamardo, Buzz Lightyear y otros.

Hoy 08:21

En un mundo donde la creatividad y el humor se disputan el protagonismo en las redes sociales, un chat de WhatsApp logró lo que muchos sueñan: volverse viral. La usuaria de TikTok @mileeee._15 compartió recientemente un video que ha acumulado más de 700.000 reproducciones, protagonizado por su novio, que imitó a personajes famosos de ficción por mensajes de voz.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El video inicia con el novio de Mile mostrando sus dotes de imitación con Calamardo, el eternamente gruñón personaje de Bob Esponja. Con su voz nasal y la inconfundible risa sarcástica, logró capturar la esencia del personaje. Pero esto era solo el comienzo.

La conversación continuó con el propio Bob Esponja, quien se unió con su característica risa estridente y su optimismo sin límites. Poco después, los pingüinos de Madagascar hicieron su aparición, con frases que evocaban sus icónicos planes de operación.

Y cuando pensabas que no podía mejorar, Stitch, el adorable alienígena de Lilo & Stitch, se sumó al desfile con su mezcla de ternura y caos. Luego, Buzz Lightyear (Toy Story), con su clásico “ ¡Al infinito y más allá!”, Gru de Mi villano favorito, Mike Wazowski (Monsters Inc.), Po de Kung Fu Panda y hasta un minion lograron conquistar corazones con cada mensaje de voz enviado.

La creadora del video cerró con un sincero y contundente “Lo amo”, una frase que se convirtió en el sentir colectivo de las miles de personas que inundaron la sección de comentarios.

“El de Calamardo fue el mejor”, “No puedo creer que lo vi gratis”, “Recién me despierto y ya me hicieron reír”, “Le salen todas las voces”, “No te aburrís nunca con él” y “No entiendo como no es famoso ya”, son algunos de los mensajes de los usuarios.