La principal líder de la oposición en Venezuela convocó a una protesta antes de la asunción de Maduro

María Corina Machado pidió a los venezolanos que salgan a las calles el jueves, un día antes de la ceremonia de jura del gobernante.

Hoy 20:50

La líder opositora María Corina Machado convocó este domingo a los venezolanos a salir este jueves a las calles en Venezuela y el mundo, un día antes de la asunción de Nicolás Maduro para un nuevo período de seis años de gobierno.

“Ésta es la señal. Éste es el día! El día que unimos nuestra bandera en un solo grito de LIBERTAD! Venezuela te necesita. A todos, JUNTOS. A TODOS! Yo voy contigo. Este 9 de enero, TODOS a las calles, en Venezuela y el mundo. GLORIA AL BRAVO PUEBLO!”, escribió en su cuenta de X.

El llamado no precisó la hora de la convocatoria, pero pidió a todos los venezolanos salir vestidos con una remera con un color de la bandera nacional. “Maduro no se va a ir solo. Hay que hacerlo salir con la fuerza de un pueblo que no se rinde jamás”, afirmó en un video que acompaña su posteo.