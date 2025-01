Un escritor libertario descalificó a Esteban Bullrich: “Se te conoce no por tu capacidad sino por tu enfermedad”

Nicolás Márquez, autor de la biografía oficial de Javier Milei y allegado al Presidente, atacó en redes al exministro de Educación de Mauricio Macri. El ex senador padece ELA y en redes recordaba el aniversario de su asunción en un cargo porteño.

Hoy 08:00

La descalificación en las redes sociales es un mal habitual y la militancia libertaria avanzó un casillero en el uso y abuso del recurso para instalar sus ideas de la libertad. Pero este lunes, un referente oficialista pareció cruzar una raya del buen gusto al atacar a Esteban Bullrich, el exsenador y ministro de Educación de Mauricio Macri. "Se te conoce no por tu capacidad como funcionario sino por tu enfermedad", le espetó Nicolás Márquez, escritor y allegado presidencial.

La agresión del autor de una biografía autorizada de Javier Milei llegó a cuento de nada. Fue un tuit en respuesta al recuerdo del dirigente macrista de cuando asumió como ministro porteño de Educación. Bullrich, padece esclerosis lateral amiotrófica. El escritor libertario intentó sopesar su agresividad en su mensaje al agregar "que ojalá puedas superar" luego de su mención a la enfermedad. La ELA, se sabe, no tiene cura.

Ante las primeras críticas, el escritor libertario intentó sostener su postura preguntando si había dicho algo que no fuera verdad. Pero ante la viralización de sus dichos, reculó, al menos parcialmente.

"OK. Asumo que no hubo un aluvión de malos intérpretes sino lisa y llanamente un mal mensaje mío. Nunca me gustó la gestión de Macri y mucho menos la educación woke a cargo de @estebanbullrich", trató de defenderse, en clave de análisis político.

Luego agregó un pedido de disculpas. "Dicho esto, lamento profundamente el maltrago (sic) que padece, el cual podría padecer cualquiera de nosotros. Y mi anhelo de curación es sincero por que (sic) como Católico creo eb (sic) los Milagros. Asimismo: las disculpas del caso por mi confuso o inoportuno mensaje. Un abrazo sincero. NM", pareció precipitarse en escribir, sin edición de por medio.

El mensaje publicado originalmente por Bullrich recordaba cuando asumió como ministro de Educación porteño. "Un día como hoy, hace 15 años, asumía el cargo de Ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Un enorme honor y orgullo. Gracias @mauriciomacri", comentaba junto a una fotografía de la jura donde se lo ve con el ex presidente.

Y completaba: "Como siempre digo, la educación nos une y nos encuentra trabajando en el presente con la mirada puesta en el futuro".

Una de las libertarias que salió en defensa de Bullrich fue la diputada Lourdes Arrieta, quien aunque se alejó del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara baja, aun respalda la gestión de Javier Milei.

"Lo más bajo. Repugnantes dichos de Márquez... ¿y se dice ser cristiano católico? Amigo de Bolukalo, además. Vergüenza dan al espacio de LLA", comentó Arrieta sobre el embate del biógrafo del Presidente al exsenador.

A su vez, destacó a Bullrich como "uno de los MEJORES ministros de Educación de la Nación, un modernizador. Gran trayectoria y ejemplo".

Otro de los que salió a defender al macrista fue el presidente de la Coalición Cívica, Maxi Ferraro, con quien convivió en lo que fuera Juntos por el Cambio. "Bullrich marcó una diferencia con gestiones destacadas y batallas electorales memorables", apuntó en X.

"Tuvimos coincidencias y diferencias, pero siempre trabajamos muy bien, como con la Ley de Evaluación Educativa en la Ciudad. Mientras tanto, este atrevido y oscuro personaje solo es conocido por algo que en él parece ser una enfermedad crónica: el odio, la deshumanización y la falta de empatía", añadió.

Quién es Nicolás Márquez, el biógrafo de Javier Milei con más de una opinión polémica

Márquez, abogado de profesión, saltó al ojo público por ser autor o coautor de libros que difunden ideas de derecha ultra, liberales -o extremadamente conservadoras- y contrarias a las políticas de derechos humanos entronizadas por el kirchnerismo. Con el surgimiento de Milei consiguió vincularse de manera estrecha al Presidente, siendo uno de los pocos que tienen acceso a su vida privada.

El escritor comenzó en 2006 a escribir en contra de la narrativa oficial que por esos años se difundía desde los gobiernos kirchneristas respecto a los sucesos registrados durante la última dictadura militar. Rayano a la reivindicación, fue uno de los teóricos de "la verdad completa", una reversión de la teoría de los dos demonios adaptada a los tiempos.

Fue autor de libros donde se adjudicaba escribir "la verdadera historia" del Che Guevara, de Juan Domingo Perón, del ex presidente de Bolivia, Evo Morales, y de su par venezolano, Hugo Chávez, entre otros.