Mikey Madison, Marisa Abela y David Johnson, entre los nominados al premio BAFTA Rising Star

La Academia Británica ha anunciado los nominados al premio Rising Star 2025 al talento en pantalla, el único honor votado por el público entre los premios cinematográficos BAFTA.

Hoy 08:41

La última lista de nominados a Rising Star, anunciada más de una semana antes de que se anuncie la lista completa de nominaciones al BAFTA el 15 de enero (la vigésima edición del premio), es la mayor cantidad de películas del año pasado. . Completan la lista de cinco personas Marisa Abela (“Back to Black”), Jharrel Jerome (“Unstoppable”), David Johnson (“Alien: Romulus”), Mikey Madison (“Anora”) y Nabhan Rizwan (“In” ) entra. Camera”). Casualmente, tres de los cinco – Abela, Jonsson y Rizwan – protagonizaron la serie de televisión “Industry”.

Mikey Madison

Las nominaciones fueron anunciadas en el Hotel Savoy de Londres por el ganador de Rising Star 2014, Jack O’Connell, quien protagonizó junto a Abela Back to Black.

“BAFTA ha creado el premio EE Rising Star en honor a la fallecida Mary Selvey, una directora de casting visionaria que dedicó su vida a descubrir y defender el talento”, dijo la directora ejecutiva de BAFTA, Jane Millichip, antes del anuncio. “El legado de Mary sigue vivo a través de este premio, que celebra dos décadas de nuestro compromiso de cultivar nuevas voces, destacando el poder transformador de la narración, la creatividad y la innovación en el cine. Los nominados de este año son cinco personas increíblemente talentosas cuyo trabajo ya ha conmovido al público de todo el mundo.

Marisa Abela

Los ganadores anteriores incluyen a Daniel Kaluuya, Tom Holland, Letitia Wright, John Boyega, James McAvoy y Tom Hardy. El año pasado, la estrella de How To Have Sex, Mia McKenna-Bruce, ganó el honor, lo que podría hacer que Abela, Johnson y Rizwan quedaran bien como británicos.

David Johnson

El BAFTA Rising Star 2024 se presentará en los BAFTA Film Awards el 16 de febrero en el Royal Festival Hall.