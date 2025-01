Viaje sin autorización: el Gobierno oficializó la salida de la ex subsecretaria de Turismo

Se trata de Yanina Martínez, una funcionaria del área de Daniel Scioli, a quien le pidieron la renuncia tras irse de vacaciones sin el permiso correspondiente.

Hoy 09:06

A través de una resolución publicada este martes en el Boletín Oficial, el Gobierno aceptó la renuncia presentada por la ex subsecretaria de Turismo de la Nación, Yanina Martínez. La funcionaria quedó envuelta en un escándalo que se desató en vísperas de año nuevo, cuando se conoció que había comenzado sus vacaciones en el exterior sin autorización previa.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Martínez se desempeñaba en la cartera de Turismo, Ambiente y Deporte desde diciembre del 2023, cuando había sido designada en la administración de Alberto Fernández, logrando mantenerse en el puesto tras el recambio de Gobierno, a pesar de las críticas al presidente Javier Milei. Apenas un año después, el titular de la cartera, Daniel Scioli, le solicitó la renuncia tras conocerse los detalles del viaje que había iniciado el 27 de diciembre.

“Dase por aceptada, a partir del día 30 de diciembre de 2024, la renuncia presentada por la abogada Yanina Alejandra MARTINEZ, al cargo de Subsecretaria de Turismo”, sostiene la última Resolución, 1/2025, una decisión que se tomó luego de que la funcionaria comenzara con un viaje en el exterior.

En cuanto se conocieron los argumentos de la decisión del Ejecutivo, Martínez hizo un descargo en su cuenta de Instagram, en donde relataba su versión de los hechos. “Quiero aclarar algunos puntos que, lamentablemente, se han malinterpretado”, comenzó relatando. “Solicité autorización para tomarme un periodo de descanso desde el lunes 30 de diciembre hasta el 12 de enero de 2025. Informé oportunamente que viajaría al exterior”, se explayó respecto a los días en los que estaría ausente.

La ex funcionaría sostuvo que trabajó hasta el último momento para cumplir con sus responsabilidades. “Viajé en la tarde del viernes 27, trabajando de manera remota, dejando todos mis compromisos laborales ordenados y asegurando que mis responsabilidades como funcionaria pública fueran cumplidas”, insistió, y destacó: “Me siento segura de haber obrado con rectitud, sin desatender en ningún momento mis obligaciones”.

Y concluyó su relato, destacando que “cada final es el comienzo de algo maravilloso, y en algunos casos, los finales son buscados y necesarios. En estos momentos recuerdo la frase que me suele decir mi abuela: ‘las cosas caen por su propio peso’”. Al mismo tiempo que le deseó “el mayor de los éxitos” a su ahora ex jefe, a todo el equipo de trabajo y al Gobierno del presidente Javier Milei.

De acuerdo con la información publicada, la solicitud de licencia había sido presentada durante la penúltima semana de diciembre, con la intención de ausentarse a partir del lunes. Sin embargo, mientras el trámite seguía en proceso, Scioli fue informado de que la funcionaria ya se encontraba fuera del país. Una vez que tomaron conocimiento de su viaje, el titular de la Secretaría le exigió su renuncia el 30 de diciembre, de manera inmediata.

En tanto, la decisión del Gobierno quedó reflejada en el texto que hizo público en las últimas horas, señalando que “no existen objeciones para proceder a la aceptación de la referida renuncia”.

Días atrás, Javier Milei había señalado la necesidad de que los funcionarios mantengan un perfil bajo a la hora de elegir el destino para vacacionar, mientras él continuaría trabajando en Buenos Aires.

”El Presidente no impidió que viajemos al exterior, no recomienda a donde irnos, nos pidió lógica austeridad y razonabilidad, ya sea los que se queden, los que vayan a países limítrofes o a los que vayan al Congo. Quizás algunos no revisten de carácter austero, pero no hubo ninguna prohibición. Algunos se van a ir al exterior”, señalaba al respecto en conferencia de prensa Manuel Adorni. ”Jamás prohibiría un destino en particular porque no es su filosofía”, aclaró.