¡Se picó! Brian le tiró un filoso palito a Chiara y bancó a Jenifer en Gran Hermano: "No es muy de amiga..."

En Gran Hermano 2024, Brian Alberto apuntó contra Chiara Mancuso por meterse en la relación entre Giuliano Vaschetto y Jenifer Lauría.

Hoy 19:47

Desde que Brian Alberto reingresó a la casa de Gran Hermano 2024 (Telefe), sus compañeros lo ven con cierta desconfianza por haber estado afuera y el jugador aprovecha cada oportunidad para desplegar estrategias y generar conflictos.

En las últimas horas, el vendedor ambulante picanteó la situación y lanzó filosos comentarios contra Giuliano Vaschetto y Chiara Mancuso. "Vas para donde te lleva el viento", le dijo Brian a Nano, en referencia a la formación de los grupos en la casa. "Terminaste medio tibio", agregó.

Nano no se quedó callado y respondió: "Ahora andás diciendo que no te gustan los grupos". Enseguida, Chiara intervino y señaló: "Lo dijiste ayer a la noche. Que no tenías grupo, que querías liberar a las chicas y jugar solo para no salpicarlas".

Brian se defendió: "Es algo que está hablado, no es que yo hablo por hablar. Yo dije que no quiero salpicar a nadie". Chiara replicó: "Y lo mismo dijimos nosotros. Cuando se fueron los chicos nos dimos cuenta de que hacer grupos tan cerrados en esta casa no sirve".

Sin filtro, Brian lanzó una bomba: "De todas maneras, no me parece muy de amiga que se haya ido Jeni (Lauría) y que te estés apretando el chongo que estaba con ella".

El comentario generó revuelo en la casa y se escuchó un sonoro "Uhhhhh" al unísono.

Chiara, visiblemente molesta, reaccionó: "No, pará, pará, porque este tema lo vamos a hablar bien. A nadie le interesa, pero lo dijo, entonces lo vamos a hablar. Primero, partamos de la base de que el chongo no era de Jeni".

Pero Brian insistió, más filoso que nunca: "Estuvo una semana a los besos y era el chongo de Jeni, porque cuando ella se fue hizo berrinche".