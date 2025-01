Habló una de las detenidas por la desaparición de Loan: “Alguien se lo tuvo llevar, porque se lo buscó rápido”

Mónica Millapi fue una de las primeras sospechosas que tuvo la causa y la única que consiguió la prisión domiciliaria. “Para mí alguien se lo llevó”, aseguró en una entrevista exclusiva.

Hoy 21:19

Loan Danilo Peña, de 5 años, desapareció el 13 de junio pasado en el paraje Algarrobal de Corrientes. ¿Dónde está?, esa es la pregunta sin respuesta desde hace 208 días. Hay siete detenidos y procesados por la Justicia, todos vinculados a la familia del chico. Este martes, Mónica Millapi, una de las imputadas por la sustracción y el ocultamiento del chico y la única con prisión domiciliaria, habló por primera vez.

“Somos los últimos adultos que vimos a Loan y por eso estamos detenidos. Yo creo que sí, que voy a recuperar la libertad porque no hice nada, no tengo que pagar una condena porque mi marido y yo no sabemos qué pasó con él“, dijo Millapi en una entrevista para Telenoche que concedió desde su confinamiento con tobillera electrónica en la provincia de Neuquén.

“Yo pienso que alguien se lo tuvo que haber llevado, porque se lo buscó rápido. Tengo esperanza de que lo encuentren, rezo todos los días para que se sepa qué pasó con él”, agregó la mujer que está al cuidado de sus hijos y por eso recibió la domiciliaria.

Su esposo, Daniel ‘Fierrito’Ramírez, también está preso por esta causa. Hay que recordar que el 4 de diciembre pasado, la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, procesó con prisión preventiva a los acusados de la desaparición de Loan, ocurrida tras un almuerzo por los festejos del día de San Antonio.

En la resolución, la magistrada centró las imputaciones contra los siete detenidos: Antonio Benítez, Ramírez, Laudelina Peña, María Victoria Caillava, Pérez, el comisario Walter Maciel y Millapi.

Para la Justicia, ese 13 de junio, Loan fue con su papá José de sorpresa a la casa de su abuela Catalina. Allí, almorzaron junto a su tía Laudelina, que estaba con su pareja Benítez y sus tres hijos: Macarena y dos menores de edad; además de su prima política, Camila Núñez, quien había llevado a su nena. También estaba el matrimonio de Millapi y Ramírez, y el de la ex funcionaria Caillava y el capitán de navío retirado Pérez.

Cuando terminó el almuerzo, Benítez, Caillava y Ramírez fueron a juntar naranjas junto a Loan y los otros cinco niños. Según declararon Caillava y Ramírez, ellos se distrajeron hablando por teléfono porque el hermano de Ramírez estaba internado. Los chicos presentes en el almuerzo dijeron en la primera Cámara Gesell que Loan quiso volver con su papá y se fue. Su tío aseguró que, cuando se dio vuelta, Loan había desaparecido. Nada más se supo de él.

Los investigadores tienen la certeza de que Loan no abandonó por sus propios medios el terreno entre la casa de su abuela Catalina, y el naranjal donde lo vieron por última vez.