Por qué a algunas personas no les gusta celebrar su cumpleaños, según la psicología

Aunque esta fecha suele estar vinculada a sentimientos de alegría y entusiasmo, algunas personas evitan celebrarla por diversas razones que les afectan emocionalmente.

Hoy 08:34

Cuando se trata de cumplir años, algunas personas se emocionan debido a que es una fecha importante para ellas e incluso celebran a lo grande; sin embargo, existen algunos que no le dan importancia a este día o lo detestan y las razones pueden ser muchas.

Aunque se tiene la creencia de que las personas deben mostrar una alegría incomparable en este día, es muy común que se experimenten estados de ánimo asociados con el enojo, la frustración, la irritabilidad, la ansiedad o la tristeza y probablemente ni la familia ni los amigos entiendan la razón pero la Psicología puede decir algo al respecto.

De acuerdo con información de El País, Cecilia Martín y Marina García, codirectoras del Instituto de Psicología Psicode en Madrid y Alicante, existen múltiples razones por las que las personas pueden odiar su cumpleaños pero la nostalgia aparece como uno de los principales motivos.

Posibles razones por las que se odia cumplir años

De acuerdo con las codirectoras del instituto especializado en psicología, las redes sociales son una de las razones por las que las personas detestan sus cumpleaños y esto se debe a que “están marcando nuevas formas de diversión e interacción pero también de sufrimiento”, comentaron vía email al medio, señalando que “hay una magnificación de las emociones positivas y existe una comparativa constante”.

Las expertas puntualizan que la llegada de esta fecha puede ser estresante para los que se proponen celebrar su día como aquellas personas a las que siguen en redes luego de darse cuenta de que “no disponen de los mismos recursos”.

Esto acarrea problemas graves a futuro, pues sustentan su felicidad en que la gente reaccione o interactúe con su publicación y a menor cantidad de ‘me gusta’, menos recordarán este día como algo bueno.

“Para algunas personas, el cumpleaños es un día para demostrar al resto que se la están pasando bien, haciendo un informe detallado en las redes sociales. Están más hacia fuera que hacia dentro. La valoración final del día del cumpleaños se hace no por lo experimentado, sino en función de si la gente ha dado Me gusta y ha compartido historias con su celebración”, mencionan las fundadoras del centro psicológico, nacido en 2006.

Otra razón puede originarse en la personalidad que tiene cada ser humano y en caso de ser introvertido, es posible que no le gusten los cumpleaños debido a que ser el centro de atención le parece algo estresante que podría causarle ansiedad y sobre todo mucho cansancio.

“Para aquellas personas que tienen ansiedad social, o son muy vergonzosas, el día de su cumpleaños se convierte en una situación muy estresante, pues no les gusta ser el centro de atención y que la gente esté pendiente de ellos. Es por eso que no suelen decir que es su aniversario y mucho menos realizar una celebración”, mencionan Cecilia Martín y Marina García.

La nostalgia y la frustración como enemiga

Este distanciamiento con los cumpleaños también puede relacionarse con las metas o sueños no cumplidos durante el año, lo cual se puede resentir aún más si se está cambiando de década, pues para muchas personas es un proceso difícil de digerir, ya sea porque sienten nostalgia o bien porque les frustra enfrentarse a un futuro que no es el que esperaban.

Las directoras del instituto mencionan que “para muchos supone replantearse y reflexionar en qué punto de su vida están. Además, sirve para marcarse nuevos objetivos y reevaluar si han conseguido los propuestos. Para aquellas personas que se habían propuesto un proyecto en determinada etapa de su vida, no haberlo conseguido puede ser un recordatorio de propósito frustrado, que hace que nuble el disfrute de tan señalado día”.

Además, todas las personas experimentamos situaciones difíciles y cuando llegan fechas señaladas, uno puede no sentirse bien si no tiene la posibilidad de compartirlas con la gente a la que quiere. “Por circunstancias de la vida, hay personas que están fuera en otros países, tienen a sus amigos o familiares lejos, y conectar con la soledad el día de su cumpleaños también puede ser algo que entristece. Es por ello que preferirían que ese día no existiera en el calendario”, explican las co directoras de Psicología Psicode.

En algunos casos, esta fecha puede suponer el recuerdo de una pérdida, lo que intensifica este dolor. “La pérdida es totalmente incompatible con una celebración. La melancolía de cumpleaños pasados al lado de ese familiar querido impide poder estar alegre por el nuevo año”, añaden Cecilia Martín y Marina García.

Sin embargo, entre las posibles razones igual aparece el hecho de que la edad no pasa en vano y el aspecto físico tiene mucho que ver y aunque parezca una cuestión superficial, envejecer trae consigo algunas limitaciones o dolencias que pueden ser difíciles de asimilar.

“El día del cumpleaños, ya sea a nivel consciente o inconsciente, puede ser como una especie de señal que actúa a modo de despertador y avisa de que la vida es finita y que los años pasan”, mencionan las expertas, añadiendo que “hay muchas personas a las que les produce mucho sufrimiento aceptar el envejecimiento, o bien ser conscientes de que se acerca cada vez más el final de la vida. Por esa razón cumplir un año más supone para ellos una fecha para evitar en lugar de celebrar”.