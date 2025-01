Enzo Pérez contó cómo fue la charla con Gallardo para volver a River y evitó hablar de Demichelis

El volante dio detalles de cómo fueron las negociaciones con el DT para concretar su regreso al Millo.

Hoy 14:29

Enzo Pérez cumplió su sueño de volver a River. A los 38 años, empezará su segundo ciclo en el club del que es hincha gracias a la gestión del entrenador Marcelo Gallardo, que lo convocó y encabezó las conversaciones para el retorno luego de una difícil salida a fines de 2023.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“La charla (con Gallardo) fue muy fácil porque él me conoce a la perfección y yo también lo conozco a él. Hemos convivido y compartido muchas cosas. La charla fue más global, preguntándole por el club y por todo”, contó el mediocampista desde la pretemporada del plantel en San Martín de Los Andes.

Y agregó: “Él me dijo que me quería tener de vuelta y sabe que yo vengo a competir. En ningún club puse que tenía que jugar de titular, siempre quiero competir y ganarme mi lugar en el día a día. Es lo que vengo a hacer acá también”.

“No esperaba volver. No sabía qué iba a pasar. Estoy agradecido por esta nueva oportunidad, sabiendo todo lo que significa la vuelta y asumiendo el compromiso como en todos los clubes en los que estuve”, recalcó el futbolista que se definió como “un loco por la competencia y por la exigencia”.

Enzo reconoció que su familia se emocionó por la vuelta a River y sostuvo: “No quería retirarme sin pasar por el club del que soy hincha y amo”.

Enzo Pérez evitó hablar de su difícil salida cuando Martín Demichelis era el DT de River

Enzo Pérez se había despedido de River a fines de 2023 en medio de fuertes rumores que hablaban de una mala relación con Martín Demichelis, que era el entrenador por aquel entonces.

Al ser consultado sobre aquella despedida, el mediocampista evitó dar detalles, aunque dejó en claro que el recuerdo no es grato: “Yo me fui de River y nunca hablé, menos lo voy a hacer ahora porque es traer todas cosas negativas que lamentablemente no sirven. Ahora estamos enfocados de acá en adelante. Lo que pasó, pasó, ya está. Cada uno sacará sus propias conclusiones: yo tengo las mías”.

Y para diferenciarse de ese ciclo, planteó: “Necesitamos estar juntos, unidos, tirar todos para el mismo lado y estar alineados porque tenemos muchas competencias por delante este año y se juegan muchas cosas. Se está armando un gran grupo de trabajo para que la gente se sienta representada de la mejor manera”.