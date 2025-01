Tras la separación de Pampita, parece que Roberto García Moritán encontró el amor

El empresario se refirió a las versiones que indicaba que estaría viviendo una nueva historia romántica.

Hoy 16:52

Este miércoles trascendió que el empresario Roberto García Moritán estaría viviendo una nueva historia de amor, tras haberse separado de Pampita.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“En las próximas horas, atención mañana, voy a tener data exclusiva sobre Roberto García Moritán. Roberto, dale para adelante y dejá atrás a Pampita”, precisó el periodista Matías Vázquez en Puro Show.

En una nota con PrimiciasYa, el empresario Roberto García Moritán se refirió a las versiones que indican que estaría conociendo a una misteriosa mujer, a meses de la ruptura con la madre de su hija.

El ex funcionario de la Ciudad de Buenos Aires fue tajante y negó estar iniciando una nueva historia de amor. "Se comentó que estás conociendo a alguien, ¿esto es así?", fue la consulta de este portal. "No, no es así", respondió, sin vueltas el ex de Pampita.

Por el momento, Moritán sigue solo, mientras que la diosa de las pasarelas avanza a paso firme con su relación con el polista Martín Pepa, con quien se mostró feliz en Punta del Este.



Fuente: PrimiciasYa