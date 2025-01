Rusherking contó una anécdota sobre una situación paranormal en su casa en Santiago

El artista santiagueño habló de su vida personal y familiar durante una entrevista con el diario Infobae, donde habló de todo y recordó momentos de su vida en Santiago del Estero.

Thomas Nicolás Tobar, más conocido como Rusherking, triunfa con su carrera musical y en esta ocasión brindó una extensa entrevista a Infobae, en la cual habló de su infancia en Santiago del Estero, su carrera y su gran presente amoroso junto a Ángela Torres.

"Vengo de una familia humilde, de una casa humilde y más allá de que por ahí no había para comer y no llegábamos a fin de mes, siempre tuve amor, contención y mi familia que me bancó. Así que más allá de todo lo negativo, me quedo con lo positivo siempre. Estoy super agradecido de todo lo que me pasó estos años y mirando siempre para adelante, pero consciente de dónde salí y de mi tierra", mencionó el artista.

En ese sentido, puso el foco en lo importante es el acompañamiento de su familia: "Lo más importante fue el amor y la contención que tuve como hijo y, a la larga, es lo más importante. Yo rescato el amor, las herramientas que me dieron y cómo me apoyaron mis papás, mi hermana y mis amigos, para que cumpla este sueño".

Luego, reveló que duerme con las luces prendidas, debido a una desopilante anécdota sobre su vida en Santiago: "Tengo un trauma. Cuando era chico, en mi casa teníamos un video club y siempre me gustaron mucho las películas de terror, entonces vi todas las películas de terror y en mi casa, en Santiago, han pasado un par de cosas paranormales...".

Y continuó relatando: "Un día estábamos con mi hermana en el patio porque hacía mucho calor y habían cortado la luz. Tiramos un colchón, muertos de calor y en un momento estábamos charlando y vemos que pasa como un espíritu, una cosa blanca por arriba de la tapia y nos quedamos mirando. Al otro día se lo contamos a mi mamá y, obviamente, no nos creyó. Pero es el día de hoy que duermo con las luces prendidas porque quizás en el interior tengo un traumita con eso".

Y agregó entre risas: "Ángela, se quiere matar".